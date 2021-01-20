联发科天玑 1200 芯片正式发布：采用台积电 6nm 工艺， A78 超大核 3.0GHz

IT之家1月20日消息 今天下午，联发科正式发布了天玑 1200 芯片，采用台积电 6nm 工艺，1 个 Cortex-A78 大核 3.0GHz，3 个 Cortex-A78 2.6GHz，4 个 Cortex-A55 2.0GHz 核心，性能提升 22%，能效提升 25% 。GPU 规模变化不大，性能最多提升 13%。

IT之家获悉，天玑 1200 支持全场景的 5G 连接，支持 5G 高铁模式，5G 速度 + 40%，下行速度达到 400Mbps+；支持 5G 电梯模式，智能感知 5G 电梯场景，平均快竞品 3 秒。采用 5G UltraSave 智能 SA 量测排程，智能 SA/NSA 混合搜网策略，SA 表现更省电。

下面是 MediaTek 天玑 1200 的主要特性：

强劲性能

天玑 1200 基于台积电 6 纳米先进工艺制造，CPU 采用 1+3+4 的旗舰级三丛架构设计，包含 1 个主频高达 3.0GHz 的 Arm Cortex-A78 超大核，搭配九核 GPU 和六核 MediaTek APU 3.0，以及双通道 UFS 3.1，平台性能大幅提升。

先进 5G 连接

天玑 1200 在 5G 方面保持了持续领先性，支持独立（SA）和非独立（NSA）组网模式、5G 双载波聚合（2CC CA）、动态频谱共享（DSS）、MediaTek 5G UltraSave 省电技术，以及 5G SA/NSA 双模组网下的双卡 5G 待机、双卡 VoNR 语音服务等。

天玑 1200 不仅领先支持全球 5G 运营商的 Sub-6GHz 全频段和大带宽，还致力于为用户打造全景全时的无缝 5G 连接体验，推出 5G 高铁模式、5G 电梯模式等应用模式。通过智能场景感知、信号的快速捕获跟踪、智能搜网和驻网，让终端拥有高效且稳定的 5G 性能，结合 MediaTek 5G UltraSave 省电技术，带来更低功耗的 5G 通信。

旗舰 AI 多媒体

天玑 1200 搭载 MediaTek 独立 AI 处理器 APU 3.0，可充分发挥混和精度优势，灵活运用整数精度与浮点精度运算，达到更高的 AI 应用能效。结合 AI 多任务调度机制，通过 AI 降噪、AI 曝光、AI 物体追踪等 AI 技术的高度融合，为用户带来 “急速夜拍”和 “超级全景夜拍”等拍照新体验。通过 AI 多人实时分割技术，还可实现多人的背景替换、多路人移除等手机视频拍摄特效，为 4K 分辨率视频的创作带来更多精彩。

天玑 1200 支持领先的芯片级单帧逐行 4K HDR 视频技术（Staggered HDR)，在用户录制 4K 视频时，对每帧画面进行 3 次曝光融合处理，让视频画质拥有出色的动态范围，在色彩、对比度、细节等方面有显著提升。同时，结合天玑 1200 的 HDR10+ 视频编码技术，完整输出 Staggered HDR 视频效果，为用户带来更为惊艳的端到端跨屏 HDR 体验。另外，天玑 1200 还支持 AI 多人虚化、多景深智能对焦、AI 流媒体画质增强等 AI 视频技术，为 vlog 创作和直播带来了更多创新可能。

天玑 1200 用 AI 技术增强视频画质，通过人工智能对大量影片进行深度学习，从导演视角对视频画面进行逐帧调教，为 SDR 片源带来接近 HDR 的动态范围，在 AI 加持下的 SDR 转 HDR 技术可以让移动终端呈现更精彩的视频影像。

此外，天玑 1200 支持最高 2 亿像素拍照以及 AV1 视频格式。

畅快游戏

天玑 1200 搭载了全新升级的 MediaTek HyperEngine 3.0 游戏优化引擎，在网络优化引擎、操控优化引擎、智能负载调控引擎、画质优化引擎四大核心特性上，带来了领先的创新技术。

HyperEngine 3.0 再次升级游戏网络体验，在 5G 网络连接下可实现游戏通话双卡并行，用户可以在主卡玩手游的同时接听副卡来电，游戏持续不断线。超级热点和高铁游戏模式则针对不同的游戏环境进行网络优化，有效降低游戏网络延迟和卡顿。

天玑 1200 率先支持即将发布的蓝牙 LE Audio（Bluetooth Low Energy Audio，蓝牙低功耗音频）标准。相较传统 TWS 真无线蓝牙耳机，可扩充至双通道串流音频，结合 MediaTek 的优化可让终端和 TWS 耳机获得更低延迟，延长耳机的续航。在玩家游戏时，HyperEngine 3.0 的操控引擎能让多指触控时报点率保持稳定的高帧运行。另外，HyperEngine 3.0 的智能负载调控引擎新增游戏高刷省电、智能健康充电、Wi-Fi 6 省电模式，旨在平衡性能与功耗、延长续航和电池寿命。

此外，MediaTek HyperEngine 布局图形关键技术——光线追踪（Ray Tracing），将端游级游戏渲染带入移动终端，为游戏厂商、开发者、终端提供强大的图形处理能力，为手游玩家带来媲美真实的游戏画面，引领移动端图形技术趋势。

多家 OEM 厂商对 MediaTek 天玑新品表示支持，包括小米、vivo、OPPO、realme 等，并预告终端将在 2021 年陆续上市。

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