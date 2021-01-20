福特、宝马区块链 “出生证明”打击二手车欺诈

1 月 20 日消息，据国外媒体报道，“移动性开放区块链倡议小组”(MOBI) ，一个由福特和宝马等世界顶级汽车制造商组成的非营利财团，已经发起了一项运用区块链驱动的 “出生证明”来打击二手市场欺诈的倡议。

这项倡议将利用区块链来跟踪使用 MOBI 的二手车辆，能够识别采用“ VID II”标准车辆的注册和维护历史。该系统将有助于减少二手车市场的欺诈行为。声明称 : “区块链上的车辆注册允许州和国家之间的车辆注册系统使用安全、共享和可信的分类账进行连接。维护可追溯性将为买方、监管机构和保险公司提供防篡改历史记录，从而减少车辆信息不对等。”

VID II 标准以 VID I 为基础，描述了集团车辆出生证明的各种实用程序。“一个安全的数字车辆标识为基于使用的运输服务的全自动网络奠定了基础，”Muii-Co 和联合创始人 Tram Vo 说。

MOBI 的 VID II 工作组由宝马和福特担任联合主席，本田、 IBM、日立美国公司和 Quantstamp 等公司也支持这一倡议。

该组织还设想在汽车金融、电动汽车充电和自动数据交换的背景下应用该标准。

MOBI 于 2018 年 5 月宣布成立，表示其任务是通过采用协作、开放源码的方式开发工具和标准，加快汽车行业区块链的采用。