外媒：三星电子被美国 T-Mobile 排除出 5G 网络部署名单

1 月 20 日消息，据国外媒体报道，获得了美国多家电信运营商 5G 网络设备合同的三星电子，被美国电信运营商 T-Mobile 排除出了 5G 网络部署名单。

三星电子被 T-Mobile 排除出 5G 网络部署名单，是由韩国媒体报道的，这一媒体的报道显示，T-Mobile 在上周宣布他们同爱立信和诺基亚签署了为期 5 年、价值数十亿美元的合同。

T-Mobile 是德国电信旗下的公司，他们收购了软银旗下在美国的电信运营商 Sprint，在收购 Sprint 之后，T-Mobile 获得了 2.5Ghz 的 5G 中段频谱。

韩国媒体在报道中表示，三星电子之前是 Sprint 5G 网络设备的供应商，但在 T-Mobile 与 Sprint 合并之后，他们并未与 T-Mobile 敲定设备供应事宜。

值得注意的是，三星电子同 T-Mobile 收购的 Sprint，合作已有近 10 年，他们在 2010 年同 Sprint 签订了 4G 网络设备供应合同，顺利进入了美国市场。

虽然未能获得 T-Mobile 的 5G 网络设备合同，但三星电子在去年就已同 Verizon 敲定了 7.9 万亿韩元的 4G 和 5G 网络设备合同，消息人士透露，三星电子目前也在着眼同 AT&T 敲定大合同。