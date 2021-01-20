WEY 全新旗舰车型摩卡首秀：全球首搭高通 8155 旗舰级芯片

IT之家 1 月 20 日消息 今晚，WEY 品牌全新旗舰车型摩卡迎来全球首秀。官方表示，摩卡是 “新一代智能汽车”的第一款量产车型，摩卡拥有在智能架构水平、智能驾驶能力、私人管家服务、学习成长能力、硬核性能等维度的 “五大行业领先”。

IT之家了解到，摩卡采用量产车规级全固态激光雷达、全球首搭高通 8155 旗舰级芯片，率先量产车规级 5G+V2X 车载无线终端，搭载了全球首款横置 9DCT 变速箱。

官方表示，摩卡也是 WEY 品牌首款搭载 48V 轻混动力系统的车型，配置了有着 “最强中国芯”之称的 E20N2.0T 发动机，应用米勒循环，轻量化设计和全新优化燃烧系统等核心专利，可实现最优油耗，并大幅提升低扭动力响应，同时还搭载了全球首款横置 9DCT 湿式双离合变速箱，完成 48V 轻混动系统闭环，可做到真 9 速，80Km/h 挂入 9 挡，传动效率最高可达 97%，比行业平均水平提升七至八个百分点。同时，采用行业首创 E-Creep 纯电蠕行模式，兼顾经济性和起步平顺性。

最后，官方表示，WEY 品牌将通过整合全球化的研发团队打造更加全球化的产品，并将于今年 9 月慕尼黑车展开启新征程。