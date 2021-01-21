苹果 iPad Mini 6 高清渲染图曝光：采用屏下 Touch ID，边框进一步收窄

IT之家 1 月 21 日消息 苹果最小的平板电脑即将得到重新设计，iPad Mini 6 的屏幕边框将大幅缩小，据说可以让显示屏增加到 9 英寸以上，变得几乎是边到边。

爆料者 xleaks7（又名 David Kowalski）与意大利语网站 Pigtou 分享了 2021 年 iPad mini 的 CAD 图纸，并制作成了渲染图。据报道，iPad Mini 6 屏幕为 195mm×126.6mm ，算出来大约是 9.15 英寸，这相比目前的 7.9 英寸有着显著的增加。IT之家了解到，去年，可靠的苹果分析师郭明錤表示，该公司正准备在 2021 年上半年发布一款 8.5-9 英寸之间的平板电脑。

据 xleaks7 称，整个设备高 8.0 英寸，宽 5.3 英寸，厚 0.24 英寸（203.2 毫米 ×134.8 毫米 ×6.25 毫米）。这与当前 iPad mini 的尺寸几乎完全相同，只是厚了一截。而且它不会像 Pro 一样拥有平坦的边缘，而是会保留弧形的边缘。

如果这份未经证实的爆料属实，那么苹果这款小屏平板电脑正在经历与许多大尺寸平板电脑相同的历程。2020 年的 iPad Air 缩小了边框，以增加屏幕尺寸。2018 年 iPad Pro 系列的边框就缩小了，以减小整个设备的尺寸，而屏幕尺寸不变。

2021 年 iPad mini 的边到边屏幕让 Home 键没有空间，据称苹果正在用屏幕内指纹来代替，据说该公司也在考虑为 iPhone 13 配备屏内指纹。此外，渲染图还显示，这款小平板电脑有一个打孔摄像头。

目前还不清楚 2021 款 iPad mini 具体何时亮相，预计可能会和在 3 月推出的新 iPad Pro 一起推出。