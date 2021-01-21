索尼 Xperia 10 III 渲染图曝光：设计无变化

IT之家 1 月 21 日消息 爆料者 Steve Hemmerstoffer（@onleaks） 在 Voice 上分享了 Xperia 10 III 的新渲染图，显示该机的设计与去年的机型基本保持不变。这虽然不是一件坏事，因为 Xperia 10 II 有着非常简洁的设计，但如果你希望新机在设计上有大刀阔斧的改变，可能只能等到明年了。

根据 Hemmerstoffer 的说法，Xperia 10 III 将采用 6 英寸的平面显示屏，没有刘海或水滴设计，这也意味着该机边框将比我们习惯于在今天的中端和高端机型上看到的要宽一些。总体而言，该设备的尺寸将为 154.4×68.4×8.3 毫米。

这款设备预计还将配备 800 万像素前置摄像头，双前置扬声器，以及背部的三摄像头设置。Hemmerstoffer 没有确认后置摄像头的规格，但推测 Xperia 10 III 将配备 1200 万像素主摄像头、800 万像素长焦镜头和 800 万像素超广角镜头。

据称，索尼还将保留侧面指纹传感器，该传感器与电源按钮集成在一起。Hemmerstoffer 还声称，该设备将保留位于手机顶部的 3.5mm 耳机插孔，这在当今的智能手机市场上是很少见的。

IT之家了解到，今天的爆料没有提到价格或发布日期，但 Hemmerstoffer 声称索尼可能会在几周内公布 Xperia 10 III。