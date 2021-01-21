LG 五年亏损 45 亿美元，手机业务下滑难踩刹车

据《韩国先驱报》报道，LG CEO 权凤锡（Kwon Bong-seok）近日向员工发布内部消息称，LG 的智能手机业务近期可能面临重大调整，有传言称 LG 可能会直接撤掉手机业务部门。

《韩国先驱报》认为此举意味着 LG 可能将退出智能手机市场。据报道，LG 的智能手机业务在过去五年中大约亏损了 5 万亿韩元（约 45 亿美元）。

不过权凤锡在内部消息中表示，“不论智能手机业务运营方向发生什么变化，员工的工作岗位都会保留，因此无需担心。”

▲权凤锡

不过 LG 官方人员称，目前全球智能手机市场的竞争日趋激烈，LG 必须要做出冷静的抉择，他们会考虑所有的可能性，甚至包括出售、裁撤或者缩减智能手机业务。

目前也有传言称 LG 可能会直接撤掉手机业务部门。传言者称，LG 手机业务部门大约 60%的员工将被调动到公司内的其他业务部门或 LG 的其他分支机构。

就在前不久的 CES 2021 大会上，LG 才刚刚展示过最新的卷轴屏智能手机，结果今天手机业务可能 “要黄”的消息就传了出来，曾经在功能机时代销量全球前三，比肩苹果三星的 LG，如今市场份额不足 2%，其处境不免令人唏嘘。

一、ODM 手机订单占比超七成，中低端外包缩减亏损

其实从 2019 年开始，LG 就将中低端手机生产的业务进行了外包，也是从那时起，就时常有流言传出说 LG 要关停自己的手机业务。

当时 LG 也对相关传言进行了回应并予以否认，LG 解释说此举是在扩大自己 ODM（开发和生产客户指定商品）业务的占比，以此来提高生产效率、削减亏损。

无独有偶，三星去年也增加了自己 ODM 相关手机业务订单，而且去年三星也是采取了 “保利润”的策略，因此 LG 的回应听起来有些道理。

根据市场研究公司 Counterpoint 的数据显示，去年三星 ODM 手机产量占手机总产量的比例超过了 30%，而 LG 的这一比例则超过了 70%。

二、五年亏损 45 亿美元，手机业务下滑难踩刹车

据报道，过去五年里，LG 的手机业务其实一直处于亏损的状态。

从 2015 年第二季到去年年底，LG 的手机业务已经连续 23 个季度出现亏损，2020 年第三季度，亏损额达到了 1484 亿韩元（约 1.35 亿美元），虽然相较第一季度的 2065 亿韩元和 2378 亿韩元有所收窄，但形势并不乐观。

LG CEO 权凤锡在 2020 年 1 月刚刚上任时，曾发誓要在 2021 年实现智能手机业务的翻身。

在去年 12 月的一场活动中，权凤锡曾对记者说，“LG 正在通过削减成本提高智能手机业务的盈利能力，明年将会在高端手机市场寻求更多增长。”

去年，LG 做出了一个大胆的决定，放弃了他们经典的 G 系列智能手机品牌，并开始了新的智能手机项目。

三、旋转屏手机也难救 LG、市场份额不足 2%

2020 年一年，LG 推出了两款旗舰智能手机 LG Velvet 和 LG Wing。

LG Velvet 搭载了骁龙 765G 中端处理器、1080P 60Hz AMOLED 屏幕和 4800 万像素三摄，其配置基本相当于中端安卓机水平，但是售价却来到了 699 美元（约合人民币 4900 元）。

▲LG Velvet

LG Wing 则在设计上有创新性突破，是一款 “可旋转屏幕”手机，据说是 LG“Explorer”项目中的第一款手机，999 美元的售价直接看齐 iPhone 12 Pro 和三星 S20 Ultra。

LG Wing 让用户可以利用两个屏幕同时运行不同的应用，比如在横置的屏幕上玩游戏的同时，还可以通过纵向的小屏幕观看消息。

▲LG Wing

另外这款手机采用了 6400 万像素三摄，前置摄像头则采用了弹出式设计，不过电池容量仅为 4000mAh，面对两块屏幕，其续航能力着实令人堪忧。

▲LG Wing 前置摄像头

尽管 LG Wing 是 LG 的一次大胆尝试，产品也颇有创新性，但却没有在手机市场中激起什么波澜，销量表现也比较惨淡。究其原因，这种创新屏幕形态依然缺乏软件应用的充分适配，因此用户体验依然充满了 “妥协”。

2020 年，LG 再手机业务方面也进行了不少尝试，做出了种种努力，但 LG 在全球智能手机市场的份额却一直在下降。

根据 Counterpoint 数据显示，在 2020 年第三季度，LG 手机出货量为 650 万部，低于 2019 年同期的 720 万部，在全球手机市场中仅占有 2% 的市场份额，而三星同期出货量将近 8000 万部，是 LG 的 12 倍。

十二年前，在功能机时代，LG 2008 年的出货量曾经突破 1 亿台，力压摩托罗拉成为全球前三，仅次于诺基亚和三星，要知道，这可是 LG 顶住了 2008 年全球金融危机实现的成绩。

直到智能手机逐渐爆发的 2013 年，LG 其实都有着不错的表现，其出货量虽然仅有 1000 万部左右，但仍然能够处于出货量第三的位置，位列三星、苹果之后。

不过从 2015 年开始，LG 的下滑态势就一发不可收拾，随着 2016 年 LG 手机业务正式退出中国市场，LG 手机几乎消失在了国内消费者的视野中。

近几年，LG 曾推出 G7、V40、G8 和 V50 多款产品尝试与三星和华为竞争，但都无法挽救 LG 一路下降的市场份额。

根据 IDC 最新报告显示，三星、苹果、华为、小米、OPPO 和 Vivo 将继续在全球智能手机出货量中占据主导地位。

前段时间 LG 还在 CES 上展示了他们的卷轴屏概念产品，可以自由伸缩屏幕，调整尺寸，兼顾手机和平板的使用体验。

值得一提的是，虽然这是一款概念性产品，但 LG 说他们会在 2021 年将这款产品落地。

不过现在看来，这很可能将是我们看到的最后一部 LG 手机了。

结语：LG 之后，索尼会不会是下一个？

LG 的手机业务虽然进行了不少尝试，表明其在研发层面仍然具有一定实力，但是企业要活命，员工要吃饭，是需要出货量和利润做保证，LG 的手机产品无论在价格竞争力还是硬件配置上仍然要明显弱于三星、华为、小米等同类安卓竞品。

当然，其实 LG 做手机，跟索尼做手机、TCL 等厂商做手机有些类似，更多的是为自家核心产品技术在移动端找到一个落地的终端产品。比如索尼的相机、TCL 和 LG 的屏幕。

不要忘了，LG 在大尺寸高端 OLED 屏幕领域依然是难逢敌手，就连三星都选择避开锋芒将重点放在了小尺寸 OLED 和 QLED 上。

可以看到，全球智能手机市场正在向头部玩家聚拢，同时中国品牌的崛起也让一些老牌手机玩家难以抵抗。如果这些老牌厂商不能在市场中找到自己的新定位，很可能就会被逐渐淘汰出局。

不论曾经多么风光的企业，走到了多高的位置，现在，哪怕只是错过一个关键技术竞争点，可能只是一年的失利，就会让它在下坡路上一去不返。

没有人可以躺赢，所有人都要随时做好改变的准备。