外媒：LG 已放弃生产苹果 iPhone 手机 LCD 屏幕

IT之家1月20日消息 据外媒 9To5Mac 援引供应链报告，LG Display 已停止生产 LCD iPhone 屏幕，并放弃了将来生产的希望。此外，LG Display 表示可能停止生产自己的智能手机。
9To5Mac 指出，LG 还在继续为苹果的旧款 iPhone 生产 LCD 屏幕。但 TheElec 的一份报告称，LG 去年第三季度就停止了生产，现在已经放弃了再次尝试的计划。
IT之家了解到，TheElec 表示，LG Display 已停止生产 iPhone 的 LCD 面板，该公司第三季度在位于龟尾的 AP3 生产线停止了 iPhone LCD 生产。这一生产线第四季度也停止了生产其它手机的面板。
对 LG Display 而言，iPhone 的 LCD 生产线利润率一直很低。苹果还在 iPhone 12 系列中使用了 OLED 面板。今年，搭载 OLED 面板的 iPhone 的销量也将超过采用 LCD 面板的 iPhone。
苹果去年推出的 LCD 机型 iPhone SE 将使用 JDI 和夏普的 LCD 面板。LG Display 此前曾试图为最新款 iPhone SE 提供 LCD 屏幕，但以失败告终。