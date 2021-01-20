外媒：LG 已放弃生产苹果 iPhone 手机 LCD 屏幕

IT之家1月20日消息 据外媒 9To5Mac 援引供应链报告，LG Display 已停止生产 LCD iPhone 屏幕，并放弃了将来生产的希望。此外，LG Display 表示可能停止生产自己的智能手机。

9To5Mac 指出，LG 还在继续为苹果的旧款 iPhone 生产 LCD 屏幕。但 TheElec 的一份报告称，LG 去年第三季度就停止了生产，现在已经放弃了再次尝试的计划。

IT之家了解到，TheElec 表示，LG Display 已停止生产 iPhone 的 LCD 面板，该公司第三季度在位于龟尾的 AP3 生产线停止了 iPhone LCD 生产。这一生产线第四季度也停止了生产其它手机的面板。