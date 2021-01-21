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Facebook 利用 AI 增强为视障人士描述照片的能力

2021/1/21 13:57:01 来源：TechWeb 作者：艺艺子 责编：信鸽/实习
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1月21日消息，据国外媒体报道，Facebook宣布对其人工智能（AI）技术进行新的改进，增强为视障用户生成 Instagram 等平台上发布的照片描述。

早在2016年，Facebook 就推出了一种名为“自动替代文本”（automatic alternative text，AAT）的新技术，利用对象识别技术为盲人或视障用户按需生成照片的描述。

该公司在周二晚间的一份声明中表示: “从那时起，我们一直在改进它，并且很高兴推出下一代 AAT。”改善了用户的照片体验，改进后的AAT可以可靠地识别1200多个概念，跟2016年相比扩大了十倍以上。这意味着没有描述的照片减少了，提供的描述也更加详细。还可以识别活动、地标、动物类型等等。

Facebook表示，这一进步可以帮助盲人或视力受损的用户更好地理解家人和朋友发布照片中的内容，提供更多详细信息。

最新版本的 AAT 使用了一个在数十亿张 Instagram 公开图片和标签数据上训练出来的模型。为了使这些模型更好地适用于所有人，该公司对其进行了微调，以便从所有地理位置的图像中采集数据，并使用多种语言翻译标签(hashtags)。还根据性别、肤色和年龄来评估其概念。由此产生的模型更准确，在文化和人口统计方面更具包容性。

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关键词：FacebookAI

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