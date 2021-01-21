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理想 ONE 中保研碰撞测评结果发布：整体评价 GGGM

2021/1/21 14:34:24 来源：TechWeb 作者：瓦特 责编：远洋
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2021 年 1 月 21 日，中国保险汽车安全指数（C-IASI）发布了最新一批测评结果，作为中国保险汽车安全指数中首款进行测试的豪华中大型电动 SUV，理想 ONE 在车内乘员安全评价获得 G（优秀）、车外行人安全评价获得 G（优秀）、车辆辅助安全评价获得 G（优秀），耐撞性与维修经济性指数获得 M（一般）评价

车内乘员安全指数整体评价：G（优秀）

这部分测试包括四项测试，理想 ONE 在 25% 偏置碰撞评价为 G（优秀）、侧面碰撞评价为 G（优秀）、车顶强度评价为 G（优秀）、座椅 / 头枕测试评价为 G（优秀）。表现出理想 ONE 高强度钢铝混合车身设计的优势。

车外行人安全指数评价：G（优秀）

此项目针对车辆发生碰撞时对外部行人的受伤害值进行评价，理想 ONE 的表现在中国保险汽车安全已有的测试车型中处于优秀水平。

车辆辅助安全指数评价：G（优秀）

理想 ONE 在中国保险汽车安全中的车辆辅助安全测试中获得到 G（优秀）的评价。

耐撞性与维修经济性指数：M（一般）

此项目是对车辆在低速发生碰撞后的维修经济性进行评价。作为一款定位家庭使用的豪华中大型 SUV，维修经济性方面也在这个测试项目中理想 ONE 的评价为 M，在中国保险汽车安全已测试的豪华中大型 SUV 中，成绩处于前列。

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作为首款参加中国保险汽车安全指数评价的豪华中大型 SUV，理想 ONE 表现非常出色。

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关键词：理想ONE

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