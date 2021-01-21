【IT之家评测室】骁龙 888 超大杯，超大底微云台双主摄：vivo X60 Pro + 评测

上个月月底，vivo 正式发布了 X60 系列手机，作为 vivo 全新的影像旗舰，X60 不仅首发了 Exynos 1080 处理器和全新 OriginOS，更是与蔡司打造了联合影像系统，X 系列独创的微云台技术升级到了 2.0，可谓由内到外的焕然一新，普通版的 X60 产品力提升已经非常明显了，而超大杯的 X60 手机更是精彩——

今天晚间，vivo X60 Pro + 准时发布，配置上，X60 Pro + 堆到了极致，骁龙 888、120Hz、LPDDR5、UFS3.1 等豪华配置一个不落，在影像方面，更是带来了由 5000 万像素超大底传感器加 4800 万像素超广角微云台组成的双主摄系统，好家伙，这次谁还敢说超大底和微云台不可兼得？

第一部分：影像

（上传、拼接图片均有压缩）

在影像方面，vivo X60 Pro + 可以总结为三点：

第一，联手蔡司打造的专业影像系统。

据官方资料，为提升 X60 Pro + 的拍摄效果，vivo 和蔡司建立了联合研发团队以及联合影像实验室，vivo 有专业的移动产品生产制造经验，而蔡司为 vivo 提供了专业光学领域的指导，同样的，X60 Pro + 的所有摄像头都达到了与蔡司其他产品同样的严苛的光学标准。在相机规格方面，X60 Pro + 搭载了 5000 万像素主摄（f/1.57）+4800 万像素 超广角微云台（f/2.2）+3200 万像素 2X 人像（f/2.08）+800 万像素 5X 潜望（f/3.4），四枚镜头拳拳到肉，一点虚的都不给你整。

第二，应用了蔡司 T * 镀膜技术。

在 vivo X60 Pro + 上，影像模组采用了蔡司 T * 镀膜技术，T * 可是蔡司的传奇，也是当今消费者品类里最先进的镀膜技术之一，简单粗暴理解——当镜头上出现 T * 标识时，高级就完了。

根据资料，蔡司 T * 镀膜诞生于 1935 年，最早应用于军事领域，这是一种可用于镜头表面抗反射的镀膜工艺，可大大提高镜头的透射率，减少了眩光，从而显著地提高了图像质量。如今这项技术已经应用到了各种光学技术中，不仅仅是相机镜头，包括显微学领域、运动光学领域以及眼科护理领域，T * 镀膜都发挥着重要作用。

现在，vivo 也将 T * 镀膜应用在了 X60 Pro + 的光学系统上，得益于这项技术，vivo X60 Pro + 的光线透射率进一步提升，在拍摄时，可以有效的避免因为光线导致的鬼影、眩光以及杂光等等。

第三，搭载了超大底 + 微云台的双主摄。

在去年发布的 X50 系列手机上，只有 X50 Pro 采用了微云台技术，而超大杯的 X50 Pro + 则选择了 1/1.3 英寸的超大底，因此难免也有不少网友产生质疑，为什么超大杯不上微云台？其实很好理解，当超大底 + 微云台之后，影像模组会变得更大更厚，而 X50 系列本身更强调设计驱动，X50 Pro + 的 GN1 + 光学防抖已经足够旗舰，实际上这也是 vivo 在影像领域两个方向的探索。

半年后，vivo 带着 vivo X60 Pro + 的双主摄影像系统来了，用主摄 1 超大底 + ois，超广角主摄 2 + 微云台的方式，巧妙的解决了超大底和微云台不可兼得的难题。

在夜景成像上，X60 Pro + 超大底主摄采用了三星 5000 万像素的 GN1 传感器，面积达到了 1/1.3 英寸，这是目前手机领域最大的影像传感器之一，GN1 单位像素面积为 1.2μm，四合一模式单位像素面积达到 2.4μm，同时，光圈由上代产品 f/1.85 的提升到了 f/1.57，进光量提升了 38.8%。在夜景场景下，超大底主摄带来了更为出色的暗光拍摄表现。

微云台主摄，X60 Pro + 采用了 4800 万像素的 IMX598 传感器和微云台的结合，IMX598 也是 X60 Pro 上的那枚主摄。该主摄拥有 14mm 等效焦距，官方表示可以实现 114 度的超广角拍摄且无需矫正。此外，这枚摄像头还定制了 Color Filter 色彩滤光片，提升了 R/G/B 各通道光线的透过率，硬件进光量相比上代提升了 104%。在夜拍方面，还有专门为超广角调教的夜景算法。

说了这么多，我们来看一下影像表现：

主摄▲

在白天样张下，vivo X60 Pro + 给人的第一观感是通透和干净，即便是拍摄时天气并不算太晴朗，甚至还有些许阴霾，但拍出的样张还是很舒服的，在色彩方面，蔡司加持下的 vivo X60 Pro + 依旧是 “德味”，观感偏冷艳。

在一些大光比的环境下，vivo X60 Pro + 依旧展现了出色的 HDR 能力，样张明暗细节丰富，有着不俗的宽容度表现。此外，IT之家在拍摄时发现，vivo X60 Pro +非常容易激发 HDR，并且拍摄 HDR 样张时加载时间非常短，基本上是点击完快门就可放下手机。

2X▲

5X▲

2X▲

5X▲

2X 人像镜头以及 5X 潜望镜头，在光线充足的环境下，拍摄的样张依旧保持着十足的解析力，细节经得起放大，比如上图 5X 样张，即便是像素仅有 800 万，但字母 A 背面的数字放大后仍是锐利清晰的。

超广角▲

4800 万超广角样张表现同样出色，画面观感自然，边缘位置也没有出现画质下降的问题。

在开启 AI 模式下，vivo X60 Pro + 还会自动检测运动状态，在一些运动场景下会自动开启运动模式抓拍，进一步的提升运动场景下的拍照成片率。

运动抓拍样张▲

不过，IT之家在体验 vivo X60 Pro + 影像时发现，vivo X60 Pro + 的慧差控制不尽如人意，比如主摄近距离拍摄文字时（与拍摄文字保持平行），样张的边缘就很容易模糊，此前一些大底大光圈的手机或多或少都存在类似问题。

慧差属于物理现象不可解，但可以通过切换镜头来实现同样的拍摄效果，好在vivo X60 Pro + 的超广角、2X 人像镜头素质都非常出色。此外，这个问题对于普通消费者来说也并不太容易发现，因为默认情况下 X60 Pro + 的超微距模式是自动的，当检测到拍摄距离过近时，系统会自动切换至超广角镜头拍摄超微距（X60 Pro + 的超微距通过超广角镜头拍摄），开 AI 模式下，手机检测到拍摄文字时也会自动开启文档矫正模式。

强调一点，由于IT之家拿到的是非零售版的 vivo X60 Pro+，因此并不排除是工程机的原因。

4800 万超广角有着非常出色的解析力，因此拍摄的超微距样张可谓纤毫毕现了，直接上图大家感受一下：

超微距▲

超微距▲

夜景方面，超大底、微云台、蔡司 T * 镀膜的优势就完全展现出来了，vivo X60 Pro + 在夜景拍摄方面有着夜视仪般的效果，画面亮度足够高，通透清晰。

vivo X60 Pro + 对高光压制非常出色，甚至一些难处理的红绿灯，vivo X60 Pro + 都能死死压住，几乎没有任何溢出。

在拍摄夜晚的路面时，vivo X60 Pro + 可以很好的控制路灯的光晕。

在不是极黑环境下的场景下，vivo X60 Pro + 的夜景模式样张手持时间可以做到很短，大部分都保持在 2 秒左右，冬天拍照也不用冻手了。微云台的加持，让 vivo X60 Pro + 可以做到更长时间的安全快门，某些暗光环境下，安全快门甚至可以提高到 1/4s 之上，而且糊片的概率也可以进一步降低。

在视频拍摄方面，微云台加持的超广角有了更为出色的防抖能力，即便是在标准防抖模式下，视频画面依旧稳定，开启超级防抖，防抖能力进一步提升，虽然画面有一定程度的剪裁，但这是在超广角的基础上剪裁的。不过在相机界面，打开X60 Pro+的录像，系统此时默认的是 1X 的主摄，笔者个人认为如果能像华为 Mate40 系列手机那样默认超广角拍摄视频，用户的体验会更好一些。

视频防抖 GIF 演示（超级防抖）

第二部分：外观

vivo X60 系列整体采用了 “回归本原”的设计理念，用 vivo 官方话术来解释，即从本原出发，符合 X 系列用户审美偏好的同时，也传递了 X 系列的人文之美。

在设计上，X60 Pro + 的整体外观和 X60 Pro 相差不大，但为了强调旗舰定位，X60 Pro + 机身采用了更高端的素皮工艺。

在配色方面，X60 Pro + 提供了深海蓝和经典橙两种配色，IT之家拿到的是深海蓝版本，以该版本为例，这是一种非常稳重、内敛的配色，配上素皮工艺，观感细腻，手感柔软。

在此前 X60 Pro 的评测中，IT之家曾提到过X60 Pro的 AG 磨砂工艺后壳实在太过于光滑，所以建议大家日常带壳使用。不过在 X60 Pro + 上，笔者更建议 “裸奔”，因为素皮工艺有着细腻且自然的阻尼感，握持在手中非常舒适，也不用担心手机不小心滑落。

X60 Pro + 同样延续了双色云阶摄像头模组设计，但是相比 X60 Pro，前者双色云阶摄像头的第一阶要更长一些，上面除了印有经典的蔡司小蓝标之外，还有红色的 T * 符号，逼格唰的一下就上来了。X60 Pro + 上的两枚主摄所占据的面积非常大，最上面的微云台主摄甚至都能看到内部的结构。

在细节设计上，vivo X60 Pro+ 机身顶部同样是与机身同色的 “Choker”项圈设计，视觉上缩减了顶部的厚度感。

回到机身正面，vivo X60 Pro + 采用了中置打孔屏，摄像头位于屏幕上方正中央，观感上会更加协调，也更适配新 OS 的 UI 设计，自拍的时候脸部角度不会往左右两边偏。

屏幕显示方面，vivo X60 Pro + 与 X60 Pro 保持了一致。包括采用了 120Hz 刷新率 + 240Hz 触控采样率屏幕，屏幕亮度 800nit HBM，峰值亮度达到 1300nit，其他方面，这块屏幕拥有 600w：1 对比度，覆盖 100% DCI-P3 色域，通过 SGS 护眼认证，支持 HDR10 + 技术，采用了 LTM 局部色彩映射技术，动态调整显示区域对比度，户外依旧观感舒适。

同时，官方强调每一台 X60 Pro + 的屏幕都进行了逐片专业色彩调教，实测平均水平ΔE≈0.506、JNCD≈0.4。

机身尺寸方面，作为一款拥有双主摄的骁龙 888 旗舰机，X60 Pro + 三围控制到了 158.59 × 73.35 × 9.10mm，重量为 190.6g，这个表现还是可圈可点的，配上素皮工艺，X60 Pro + 的握持手感是非常优秀的。

第三部分：性能

严格意义上来讲，vivo X60 Pro + 是 vivo 的第二款骁龙 888 旗舰（iQOO 7 算第一款），vivo 开年依旧高歌猛进，短期内发布搭载旗舰芯片的手机，这非常考验厂商的打磨功底，那么 X60 Pro + 的性能表现究竟如何呢？IT之家通过跑分和游戏进行了一番实测。

骁龙 888 采用了三星 5nm 工艺制程，集成 X60 基带，1+3+4 三丛集结构，包括 1 颗 2.84GHz 的 Cortex-X1 超级大核、3 颗 2.4GHz 的 A78 性能内核和 4 颗 1.8GHz 的 A55 效率内核，相比骁龙 865，CPU 性能提升 25%。GPU 方面，升级了 Adreno 660 图形处理器，与骁龙 865 相比，GPU 性能提升 35%。此外还包括 Spectra 580 图像信号处理器 + Hexagon 780 第六代 AI 引擎，ISP 性能最高提升 35%，AI 算力性能最高提升 73%。

值得一提的是，vivo X60 Pro + 还采用了一项名为内存融合的技术，通过算法调用部分闲置的 ROM 空间承担 RAM 运行的功能，因此最终实现实际运存 +“+3G”的体验效果，进一步的提升在多开 App 环境下的运行速度。

性能部分，我们依旧是老三样，通过安兔兔、Geekbench 以及 Androbench 测试 vivo X60 Pro+ 的 CPU 以及闪存性能。

通过 GeekBench4 跑分获得，vivo X60 Pro + 单核心达到了 5145 分，多核心达到了 14772 分；

通过 GeekBench5 跑分获得，vivo X60 Pro + 单核心达到了 950 分，多核心达到了 3469 分；

安兔兔方面，vivo X60 Pro + 总分达到了 72 万 + 的高分。

闪存测试中，IT之家测得 vivo X60 Pro + 的顺序读取速度达到 1961MB/s，顺序写入速度达到 771MB/s，随机读取速度将达 297MB/s，随机写入速度将达 306MB/s，妥妥的满血版 UFS3.1 表现。

游戏方面，我们测试了《和平精英》《使命召唤手游》两款。

首先是五分钟的《使命召唤手游》，开启高清 + 超高帧率模式，IT之家测得 vivo X60 Pro + 游戏时平均帧率为 59.7，其中 1 颗 2.84GHz 的 Cortex-X1 超级大核全程保持在 1.0GHz 左右运行，压力不大。

vivo X60 Pro + 支持《和平精英》的超高清画质，在该模式下IT之家实测，近 30 分钟的游戏平均帧率为 39.9，帧率表现非常稳定。

毫无疑问，vivo X60 Pro + 处于安卓手机性能第一档。

在一些细节配置上，vivo X60 Pro + 支持 NFC，内置了 CS43131 独立 Hi-Fi 芯片，通过 3.5mm 转接线 /Type–C 耳机输出高保真音频，手机包装盒内除了充电配件之外，还有 Type-C 版 XE710 有线耳机，这也是 vivo 手机的传统优势了。

vivo X60 Pro + 搭载了线性马达，诸如《和平精英》等游戏上可以实现细腻的开枪振感，不过让笔者感到疑惑的是，vivo X60 Pro + 竟然还没有搭载双扬声器，真可谓是精准刀法了，虽说 vivo X60 Pro + 底部的那枚扬声器效果本身也不差 ...

充电方面，vivo X60 Pro + 内置了 4200mAh 的电池，续航表现中规中矩，WiFi 环境下，最高亮度 30 分钟《和平精英》游戏耗电 12%，差不多可以玩四个小时多点，像笔者这样的超重度用机用户，一天一充到两充是肯定的了。不过好在 vivo X60 Pro + 的充电速度还是很快的，55W 的 vivo FlashCharge 闪充不到 50 分钟的时间，就能将手机从没电关机充到 100%，特别是前 30 分钟，vivo X60 Pro + 的充电速度非常快，只需 20 分钟就能充电至 54%，30 分钟充电达到了 75%，后期涓流充电时间也比较短，从充到 100% 到屏显提示拔出充电器，差不多 2-3 分钟的时间，具体充电速率如下图所示：

总结：

vivo X60 Pro + 无愧旗舰影像超大杯的称号，既有高端设计，也有旗舰性能，特别是双主摄的加入，巧妙的解决了微云台和超大底不可共存的问题，给用户也带来了更旗舰、丰富的影像拍摄体验。如果你经常拍照和拍摄视频，同时对手机的高端质感也有更严格的要求，vivo X60 Pro + 将会是你非常不错的选择。