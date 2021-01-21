微信 8.0 大版本发布！视频红包、聊天炸弹、个人状态、私密点赞 ... 赶快更新

本文转载自：IT之家 微信公众号

微信 8.0 大版本更新了！

（微信 8.0 开屏动画）

要知道上一次 7.0 大版本更新还是在 18 年年末。

（微信 7.0 开屏画面）

自微信更新 7.0 版本后，整整两年，微信的版本一直在 7.0.23 以下。

如今，微信公开课刚刚结束，微信的版本号直接跃升到 8.0 大版本更新。内部一定有翻天覆地的改变。

微信这次都有哪些更新，IT之家 告诉你：

红包可以加视频

个人也可以定制自己红包封面了，过年的时候效果非常好。

这次红包不光可以定制个性封面，还能在红包里藏一个视频。

视频可以是正经的，也可以是不正经的。

新增表情 / 可以给别人扔炸弹

微信 8.0 中的表情很多都是重新设计过的，不但图标发生了变化，还加入了动态效果。

比如【doge 狗】的耳朵会动、【裂开】表情真的会裂开。

张小龙说的扔炸弹功能也上线了，只要发送【炸弹】表情，对方的手机就会有一个炸弹动态，手机也会随之震动。

下拉菜单变更

微信下拉菜单也发生了变化，用过的小程序被收到顶层，只展示最近用过的 5 到 5 个，如果需要查看更多小程序，可以点击右上角的更多。

而下方大片的空白区域，则会显示最近看过的直播，未看完的视频、文章等。

新增个人状态

【我】的主页里新增【状态】按钮。

你可以使用官方预设的各种选项。

也可以用【其他】，自己书写需要展示给其他人的信息。

这个状态和 QQ 的完全不同，它不光可以加一段话，还能包含【位置】、【图片】或【视频】，是可以动起来的。展示了用户的近况。

当然，你可以像朋友圈一样分组，选择给谁看或不给谁看。

最终的效果，就是这样。

重新设计的小窗口

在微信 8.0 版本以前，公众号小窗口会在屏幕上留一个小圆点。

在 8.0 版本，小窗口被收录到了微信主页顶部，不占据任何空间。

如果想查看，浮窗会以负一屏卡片的形态展现。

视频号点赞可隐藏

之前你点赞过的视频号会出现在个人主页上，且不可隐藏。

但现在，你可以在【隐私】中关闭。

这样，别人如果想知道你到底点赞过什么视频，只能在【视频号】的信息流中刷出来。

如果你想隐藏某一个赞，也可以在视频中选择【私密赞】。

视频号原声提取

视频号的视频右上角【...】菜单中，多了一个【原声】选项。

你可以用这段声音，拍摄自己的视频。所有使用了这个声音的视频，都会出现在这段原声下。

公众号末尾新增收藏按钮

iOS 版微信在公众号文章末尾，加入了【收藏】按钮。

如何更新

此次更新 iOS 版本优先。

如果你需要更新，不要在 App Store 中直接搜索微信。

正确的做法是，关掉 WiFi，用流量打开【App Store】-【搜索】- 点击右上角头像。

不断下拉刷新列表，直到刷出微信为止。

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