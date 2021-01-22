英特尔第四季度营收 200 亿美元，净利同比下降 15%

北京时间 1 月 22 日凌晨消息，英特尔今天公布了 2020 财年第四季度及全年财报。报告显示，英特尔第四季度营收为 199.78 亿美元，与上年同期的 202.09 亿美元相比下降 1%；净利润为 58.57 亿美元，与上年同期的 69.05 亿美元相比下降 15%。

英特尔第四季度营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师预期，且 2020 财年第一季度业绩展望也超出预期，但其盘后股价仍旧下跌近 2%。

第四季度业绩概要：

在截至 12 月 26 日的这一财季，英特尔的净利润为 58.57 亿美元，与上年同期的 69.05 亿美元相比下降 15%；每股收益为 1.42 美元，与上年同期的 1.58 美元相比下降 10%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英特尔第四季度调整后净利润为 62 亿美元，与上年同期的 67 亿美元相比下降 6%；调整后每股收益为 1.52 美元，与上年同期的 1.52 美元相比持平。

英特尔第四季度营收为 199.78 亿美元，与上年同期的 202.09 亿美元相比下降 1%。

英特尔第四季度营收和调整后每股收益均超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，33 名分析师此前平均预期英特尔第四季度每股收益将达 1.1 美元，33 名分析师此前平均预期英特尔第四季度营收将达 175 亿美元。

英特尔第四季度运营利润为 58.84 亿美元，相比之下上年同期为 67.97 亿美元；不按照美国通用会计准则，英特尔第四季度运营利润为 62.99 亿美元，相比之下上年同期为 72.20 亿美元。英特尔第四季度毛利率为 56.8%，与上年同期的 58.8% 相比下降 2 个百分点；不按照美国通用会计准则，英特尔第四季度毛利率为 58.4%，与上年同期的 60.1% 相比下降 1.7 个百分点。英特尔第四季度运营支出（研发、总务和行政）为 54 亿美元，与上年同期的 50 亿美元相比增长 9%；不按照美国通用会计准则，英特尔第四季度英特尔第四季度运营支出为 54 亿美元，与上年同期的 49 亿美元相比增长 9%。

英特尔第四季度税率为 21.8%，与上年同期的 14.4% 相比上升 7.4 个百分点。不按照美国通用会计准则，英特尔第四季度税率为 21.5%，与上年同期的 13.6% 相比上升 7.9 个百分点。

第四季度各部门业绩：

按照部门划分，英特尔客户计算集团第四季度净营收为 109.39 亿美元，相比之下上年同期为 100.10 亿美元；运营利润为 45.08 亿美元，相比之下上年同期为 40.88 亿美元。其中，平台业务营收为 99.39 亿美元，相比之下上年同期为 85.53 亿美元；邻近业务营收为 10.00 亿美元，相比之下上年同期为 14.57 亿美元。

英特尔数据中心集团第四季度营收为 60.88 亿美元，相比之下上年同期为 72.13 亿美元；运营利润为 20.77 亿美元，相比之下上年同期为 34.71 亿美元。其中，平台业务营收为 52.97 亿美元，相比之下上年同期为 65.87 亿美元；邻近业务营收为 7.91 亿美元，相比之下上年同期为 6.26 亿美元。

英特尔物联网集团第四季度营收为 11.10 亿美元，相比之下上年同期为 11.60 亿美元。其中，IOTG 业务营收为 7.77 亿美元，相比之下上年同期为 9.20 亿美元；Mobileye 业务营收为 3.33 亿美元，相比之下上年同期为 2.40 亿美元。英特尔物联网集团第四季度运营利润为 2.33 亿美元，相比之下上年同期为 3.00 亿美元。其中，IOTG 业务运营利润为 1.23 亿美元，相比之下上年同期为 2.43 亿美元；Mobileye 业务运营利润为 1.10 亿美元，相比之下上年同期为 5700 万美元。

英特尔第四季度非可变存储解决方案集团营收为 12.08 亿美元，相比之下上年同期为 12.17 亿美元；运营利润为 7600 万美元，相比之下上年同期的运营亏损为 9600 万美元。

英特尔第四季度可编程解决方案集团营收为 4.22 亿美元，相比之下上年同期为 5.05 亿美元；运营利润为 4300 万美元，相比之下上年同期为 8500 万美元。

英特尔第四季度其他所有业务营收为 2.11 亿美元，相比之下上年同期为 1.04 亿美元；运营亏损为 10.53 亿美元，相比之下上年同期的运营亏损为 10.51 亿美元。

2020 财年业绩：

在整个 2020 财年，英特尔的营收为 779 亿美元，与 2019 财年的 720 亿美元相比增长 8%；净利润为 209 亿美元，与 2019 财年的 210 亿美元相比下降 1%；每股收益为 4.94 美元，与 2019 财年的 4.71 亿美元相比增长 5%。不按照美国通用会计准则，英特尔 2020 财年调整后净利润为 224 亿美元，与 2019 财年的 218 亿美元相比增长 3%；调整后每股收益为 5.30 美元，与 2019 财年的 4.87 美元相比增长 9%。

英特尔 2020 财年运营利润为 236.78 亿美元，相比之下 2019 财年为 220.35 亿美元；不按照美国通用会计准则，英特尔第四季度运营利润为 62.99 亿美元，相比之下 2019 财年为 237.52 亿美元。英特尔 2020 财年毛利率为 56.0%，与 2019 财年的 58.6% 相比下降 2.5 个百分点；不按照美国通用会计准则，英特尔 2020 财年毛利率为 57.6%，与 2019 财年的 60.1% 相比下降 2.6 个百分点。英特尔 2020 财年运营支出为 197 亿美元，与 2019 财年的 197 亿美元相比持平 4%。英特尔 2020 财年税率为 16.7%，与 2019 财年的 12.5% 相比上升 4.2 个百分点；不按照美国通用会计准则的税率为 16.4%，与 2019 财年的 12.2% 相比上升 4.2 个百分点。

业绩展望：

英特尔预计 2021 财年第一季度营收约为 186 亿美元，超出预期；运营利润率约为 27%，不按照美国通用会计准则的运营利润率约为 30%；按照和不按照美国通用会计准则的税率均约为 14.5%；每股收益约为 1.03 美元；不按照美国通用会计准则的调整后每股收益约为 1.10 美元，超出预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，27 名分析师此前平均预期英特尔第一季度营收将达 160.6 亿美元，26 名分析师此前平均预期英特尔第一季度调整后每股收益将达 0.93 美元。

股价反应：

当日，英特尔股价在纳斯达克常规交易中上涨 3.79 美元，报收于 62.46 美元，涨幅为 6.46%。在随后截至美国东部时间周四下午 4 点 43 分（北京时间周五凌晨 5 点 43 分）的盘后交易中，英特尔股价下跌 1.03 美元，至 61.43 美元，跌幅为 1.65%。过去 52 周，英特尔的最高价为 69.29 美元，最低价为 43.61 美元。