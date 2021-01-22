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《生化危机 8：村庄》Steam 预售开启，组合包定价 396 元

2021/1/22 8:36:57 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 1 月 22 日消息 Capcom 今天宣布《生化危机 8：村庄》将于 2021 年 5 月 7 日登陆 PlayStation 5、Xbox Series X 和 PC，以及本世代游戏机 PS4 和 Xbox One。

目前《生化危机 8：村庄》已在 Steam 平台开启预售，本款游戏以组合包的形式与《生化危机 Re：Verse》打包出售，组合包 Steam 定价 396 元。

IT之家了解到，Steam 商店信息显示本次推出的《生化危机 8：村庄》组合包中，《生化危机 Re：Verse》和另外两款 DLC 为免费提供，《生化危机 RE：Verse》是一款以《生化危机》宇宙中主要角色为主角的多人游戏。

除了标准版组合包之外，官方还推出了定价 472 元的豪华版捆绑包。除标准版内容之外，豪华版还加入了多种 “多种再现伊森经历”的 DLC 物品，包括武器 “武士之刃”、武器饰品 “无所不在先生”、画面滤镜以及存档处的背景音乐等。

以下为 Steam 商店信息：

在《Resident Evil》系列最新游戏中展开令人毛骨悚然的绝命拚搏。

伊森一家的平静生活因克里斯 · 雷德菲尔德而又陷入混乱之中，他再次身陷无法逃离的梦魇中。

这款系列第 8 部主要作品由日益成熟的游戏引擎 “RE ENGINE”创造，将带来最新生存 “动作”恐怖游戏体验。

捆绑包内含：

-《生化危机 8：村庄》

-《生化危机 Re:Verse》

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关键词：生化危机8

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