荣耀 V40 正式发布：5000 万超感光影像，售价 3599 元起

IT之家 1 月 22 日消息 荣耀今日上午举行了 V40 系列新品发布会，这也是荣耀独立后的首场发布会，会上正式发布了 V40 新机。

外观设计方面，荣耀 V40 号称打破以往行业内千篇一律的极简主义设计风格，对几何、材质、光路等各个元素实现秩序重构，采用双纹理双镀膜工艺，在 Z 轴上实现色彩延伸，带来柔和的渐变效果。手机玻璃后盖采用遮蔽式 AG 工艺，得以实现两种质感，手机提供幻夜黑，钛空银，蔷薇金三种配色。

荣耀 V40 采用 80° 超大曲率飞瀑屏，6.72 英寸大小，支持 120Hz 高刷新率，300Hz 触控采样率。支持防误触，采用 10.7 亿色原彩显示，分辨率为 1236x2676，像素密度达 440ppi，支持 P3 广色域显示，拥有 93.2% 的高屏占比，全局峰值亮度 800 尼特，对比度 5000000:1，支持 HDR10、行业首个德国莱茵 TÜV 全局护眼认证 2.0。荣耀 V40 机身重 186 克，厚 8.04 毫米。

拍照方面，荣耀 V40 搭载了一颗 1/1.56 英寸 5000 万超感光主摄像头，沿用核心的 RYYB 超感光方案，4 合 1 等效 2.0μm 像素，暗光拍摄能力更强，支持手持超级夜景、专业模式和超级人像引擎。其它两颗摄像头则为 800 万像素超广角摄像头和 200 万像素微距摄像头，还带有一颗激光对焦传感器。

其它方面，荣耀 V40 搭载天玑 1000 + 处理器，采用了单电芯三电极超级快充解决方案，内置 4000mAh 电池，支持 66W 超级快充，15 分钟即可充满 60%，高配版支持 50W 无线快充。支持全新一代的 GPU Turbo X 全局优化、双线性马达，双扬声器。荣耀 V40 智慧双 5G 功能支持四大运营商所有频段，可以称得上超级 5G 全网通，现网下载速度最高 2GB / 秒。

IT之家了解到，售价方面，荣耀 V40 8+128GB 版售价 3599 元，8+256GB 版本售价 3999 元，将于今天 12 点正式开售。