联合 Discovery 设计，荣耀手表 GS Pro 秘境星空版发布：首销 1299 元

IT之家 1 月 22 日消息 在今天的荣耀 V40 新品发布会上，荣耀还发布了荣耀手表 GS Pro 秘境星空版，这款手表是荣耀联合 Discovery 共同设计，售价 1399 元，首销优惠 100 元，到手价 1299 元，将于今天 12 点开售。

荣耀手表 GS Pro 秘境星空版灵感来自 Discovery 对未知星空的探索，将金星的璀璨颜色运用到了表圈和侧面按键的设计，同时以手工抛光、拉丝、不锈钢精工和蚀刻工艺搭配，此外，这款手表的还搭载秘境星空特别版表盘。

荣耀手表 GS Pro 国行版于去年 9 月开售，拥有 25 天续航和 14 项军规标准，超过一百种专业运动模式，健康管理以及日常管理等功能，还可以天气预警，实时记录运动轨迹。

外观方面，荣耀手表 GS Pro 配备 1.39 英寸 AMOLED 显示屏，表盘外有一圈齿轮感明显的不锈钢表圈，机身采用的是塑胶与金属二者结合的材质，表带为氟橡胶材质，并且在正面漏出的部分，全部采用了磨砂处理。

IT之家了解到，健康管理和日常使用方面，荣耀手表 GS Pro 支持血氧监测，支持 24 小时持续压力监测以及单次血氧饱和度监测。此外，荣耀手表 GS Pro 还拥有蓝牙通话、音乐播放、运动语音播报、智能联动、语音助手、运动监测、信息助手、移动支付、GPS、NFC 等功能。