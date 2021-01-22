荣耀亲选发布智能保温杯、U 悦智能声波电动牙刷、筋膜枪，今日开启预售

IT之家1月22日消息 在今日举办的荣耀 V40 新品发布会上，荣耀亲选产品经理李琪莹发布了三款智能新产品，以及两款新年礼盒。

第一款产品为智能保温杯轻盈版。该产品支持 24 小时保温保冷，搭载 OLED 屏幕，可显示杯内温度。保温杯采用 316 不锈钢内胆，同时内置 TDS 水质检测，抑菌率可达 99.9%。这款产品可以连接手机 App，实现智能饮水提醒。产品今日起开始预售 / 众筹，售价 129 元。2 月 1 日正式发售，零售价 169 元。

第二款产品为 U 悦智能声波电动牙刷。这款牙刷续航高达 6 个月，具备 3 挡力度 4 种模式。其特点为机身搭载显示屏，便于显示实时。产品可以连接智能手机 App 可以生成每周洁牙报告。

U 悦智能声波电动牙刷今日起正式发售，零售价 329 元，目前在荣耀亲选商城售价 289 元。

第三款产品为超感知筋膜枪 EVO（钛空银）。李琪莹表示，市面上的筋膜枪大都比较笨重，这款产品专为女性设计，机身仅重 0.7kg，小巧轻便。机身圆润没有棱角，可以实现多种握持方式。价格方面，这款产品同样于今日开启预售 / 众筹，2 月 1 日首销。产品预售价 749 元，零售价 799 元。

IT之家获悉，荣耀亲选还发布了两款新年礼盒，采用红色包装设计。温热淑雅颈部按摩器礼盒，售价 399 元；超感知筋膜枪 EVO 新年礼盒零售价 799。