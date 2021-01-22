中国移动发布 2020 年智能硬件质量报告：华为 Mate 40 Pro 、小米 10 至尊版等入榜优秀 5G 手机

1 月 22 日消息，中国移动日前发布 2020 年智能硬件质量报告（第二期），该报告聚焦技术演进、质量提升、业务丰富带给用户的体验提升，不仅包括 5G 芯片、WiFi6 路由器、手机 WiFi6 性能等新技术相关的专题，还包括 5G 手机、手机摄像头、手机游戏等终端质量专题，以及 VR 头显、无人机、北斗定位等热点业务和产品专题。

经过过去一年的发展，5G 技术、终端、应用日益成熟，5G 产业蓬勃发展。在终端款型方面，2020 年 11 月 5G 手机款型达到 228 款，出货量超过 2000 万部，出货量占比由 17.8% 提升至 68.1%。

5G 手机综合测评

5G 商用以来，手机竞争力、成熟度不断提升，有效支撑了 5G 发展。为更好地评价 5G 手机质量，本期智能硬件质量报告从用户体验出发，打造具备技术、场景、体验、口碑四大特色的 5G 手机测评体系 V2.1，围绕通信能力、多媒体能力、产品可用性和用户口碑四大维度，投入大量资源对 2020 年 6 月到 11 月底上市的 5G 手机（涉及 12 个品牌 41 款手机），分 4 个阶段进行综合能力评测。

4000 元以上档位，华为 Mate40 Pro、小米 10 至尊版、三星 Note20 系列排名前三；3000-4000 元档，vivo iQoo5、OPPO Reno4 Pro、一加 8T 分列前三；2000-3000 元档，OPPO Reno4、荣耀 Play4 Pro、华为畅享 20 Plus 分列前三；2000 元以下档，Redmi K30 至尊版、Redmi Note9 Pro、华为畅享 20 Pro 分列前三。

其中，三星、小米、Redmi 通信能力提升较大，天线性能提升尤为明显；华为手机摄像头 AI 能力提升明显，小米手机摄像头软硬件全面优化提升。

手机摄像头评测

手机摄像头是光影魔术师，整合各种技术创新，在用户手中摩擦出不同的火花。本期智能硬件质量报告从拍照和拍摄 vlog 两个维度出发，选取两个价位 11 款机型进行测评。

在摄像头拍照测评中，多摄像头、微云台防抖、高像素、夜景、变焦、HDR、广角、微距、AI、场景识别等技术广泛应用普及优化，手机摄像头技术创新热度不减。其中，华为 Mate40 Pro 发挥夜景、变焦、防抖以及动态抓拍方面的优势，拍摄画面清晰、拍摄过程更稳定，各场景综合拍摄能力过硬；小米 10 至尊版注重提升摄像头分辨率水平，优化高动态场景、微距与变焦场景拍摄效果，拍摄能力提升明显；三星 Note20 Ultra 广角 HDR 与人像场景表现突出，色彩渲染较讨喜，摄像头性能稳中有进。

在摄像头拍 vlog 评测中，厂家针对 vlog 视频拍摄的技术创新不断加大，微云台防抖、AI 跟拍、提高帧率等不断提升拍摄视频质量与用户体验。手机围绕人物拍摄逆光场景难度大，iPhone12 Pro 拍摄人物面部细节突出以及背景曝光自然，效果最佳；更多手机厂家注重手机变焦拍摄，小米 10 至尊版 10 倍变焦逆光拍摄效果好，噪点水平低，且建筑细节清晰；华为 Mate40 Pro 超慢帧视频功能延伸了用户视觉欣赏的时间维度。

手机游戏性能测评

面对 5G 和 90 帧游戏配置的全面普及，本期智能硬件质量报告选取热门对战游戏，从流畅性、续航、发热、反应速度及多媒体效果五大维度进行测评。

相比上一期，最新旗舰及电竞手机游戏体验整体更近一步，包括游戏续航、帧率流畅性、音效等重点指标方面显著提升。其中，华为 Mate40 Pro 整体表现均衡，流畅性、触控响应排名领先，游戏音效提升显著；小米 10 至尊版触控反应快，散热体验最佳；华硕 ROG 游戏手机 3 在妥协一定温升情况下，流畅性大幅提升，大容量电池保障长续航体验。另外，也有部分手机帧率稳定性、续航、发热表现较差，需进一步优化，建议厂商关注。