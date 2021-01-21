华为展示光线追踪渲染技术：《天谕手游》实现 60fps / 1080p

IT之家1月21日消息 日前，华为在B站发布了一段视频，展示了光线追踪渲染技术（Ray Tracing），号称开启手游画质无限可能。

华为表示，光是视觉的源头，也是未来图形学的一个重要方向，天谕手通过集成HMS Core Scene Kit，突破了实时光线追踪技术在移动平台上的算力局限，实现了60fps、1080p的高帧率、高画质表现。通过光线追踪技术的加持，可让曲面玻璃、大理石柱等不规则曲面上的人物反射更加逼真、动人。

IT之家了解到，去年10月，华为凤凰引擎专家在 Chinagraph2020 中，发表了《华为凤凰引擎 - 图形技术演进趋势》演讲。向现场学者和嘉宾展示了华为凤凰引擎的实时光线追踪及其他关键技术。华为表示，华为凤凰引擎包括渲染引擎、材质系统、动画引擎、物理引擎、后处理系统、GT 图形加速层等核心模块，通过 HMS Core Scene Kit 向通用 3D 应用以及游戏提供高性能、低功耗、高画质的图形体验。华为凤凰引擎的光线追踪技术围绕高真实感渲染，在离线与实时渲染领域实现了技术突破。

在此之前华为曾表示凤凰引擎 Ray Shop是业界先进的移动端光追混合渲染管线，广泛应用到游戏及其他三维应用中，提升画质。Easy SuperSamping 为移动图形超分，不依赖 AI，用低功耗达成原生分辨率的画质。Deferred 是新一代移动端后置管线，低功耗下支持极多光源和材质。