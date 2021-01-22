微软发布合成女声 Jenny，美语发音纯正亲切

IT之家1月22日消息 深度神经网络语音技术（Neural TTS）赋予了合成语音前所未有的自然真实感。近期，微软在 Azure 云认知服务上推出的美语合成女声 Jenny，再次让我们感受到微软语音合成的卓越能力。

目前，微软共计合成深度神经网络语音 129 个，覆盖世界 54 个语言。其中，美语合成语音 3 个，拥有多达 7 种不同风格。此前，微软已经发布了能量充沛的美语男声 Guy（点此试听 Guy 默认风格 demo）以及感情丰富的美语女声 Aria（点此试听 Aria 默认风格 demo）。近期发布的美语女声 Jenny 则是亲切温柔。从录音到模型训练，Jenny 的制作均十分精良，其声音自然度与真人非常接近。评测结果显示，其 MOS（Mean Opinion Score，平均主观意见分）得分高于同类产品 0.4 分以上，接近真人水平。

IT之家获悉，美语合成女声 Jenny 发音纯正，媲美母语使用者。除了适用于各个场景的默认风格（General）之外，Jenny 还拥有新闻朗读（Newscast）、客服（Customer Service）、语音助手（Assistant）以及闲聊（Chat）等风格。能够满足客户对于纯正美语不同音色与风格的多样要求，适用于如翻译、朗读、配音、教学等多种应用场景。

Jenny 聊天风格 demo：

Jenny 客服风格 demo：

Jenny 新闻风格 demo：

微软不仅关注神经网络语音的质量和自然度，也同样注重语言以及语音风格的多样性。预计微软将在 AI 语音合成领域为广大用户提供越来越多的优质合成声音选择。