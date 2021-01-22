供应恢复、渠道加速，荣耀 CEO 赵明：将向高端品牌转型

久违的荣耀终于归来。随着独立后首款新机的亮相，荣耀 CEO 赵明在接受新浪科技在内的媒体采访时也首度公开了未来的战略规划。

赵明透露，此次荣耀的拆分包含了端到端的完整体系，华为原先的摄像头、架构设计等先进技术也全部迁移到了荣耀新公司。荣耀在独立之后能够站在华为巨人的肩膀上快速成长。

荣耀的新定位也首度对外曝光：打造全球标志性的科技品牌，构建全场景，面向全渠道，服务全人群。赵明表示，荣耀在供应问题上已没有了牵制，未来荣耀会采用高通各个系列的芯片解决方案来打造产品。

而他此前提到的荣耀自己的顶级旗舰 “Mate 和 P”系列，有望在 2021 年对外亮相。

接棒华为技术

随着 2020 年 11 月从华为剥离，外界关心的是，独立后的荣耀在品牌和技术等方面是否会受到削弱。

赵明透露，荣耀拆分包含了端到端的体系，整体 8000 人的队伍涵盖了研发、销售、营销、供应链、财经等完整体系。

在研发方面，有 50% 也即是 4000 人是研发团队，并且此次剥离的资产也包含了华为深圳、北京和西安的研发团队。这意味着华为原有的，比如最先进的摄像头技术、最先进的工艺，包括架构设计，以及 GPU Turbo、Link Turbo 等技术都全部迁移到了新荣耀公司。

“华为具体的支持是很多的核心技术，包括拍照、通信、系统设计、算法、AI 等，也希望我们独立之后能够站在华为巨人的肩膀上快速成长。”

从荣耀此次公布的产品战略来看，新荣耀会持续在 1+8+N 的道路上不断发展，构建万物互联的生活。赵明表示，未来荣耀会继续将以手机为核心的融合体验提供给消费者。

不过，荣耀虽然脱胎于华为，现在已经是全新的独立公司，面临的市场环境已经发生了巨大的变化。在原先华为体系内，荣耀品牌的的 Slogan 是 “勇敢做自己”，需要配合华为品牌在激烈的市场竞争中杀出重围；而现在荣耀自立门户，需要发展全渠道、服务全人群，品牌 Slogan 已然有了新的方向，“笃行致远”是荣耀未来的选择。

当然，荣耀也有了自己全新的定位：打造全球标志性的科技品牌。赵明对此解释称，荣耀需要通过用产品与消费者对话，用创新和技术赢得市场，打造让消费者眼前一亮，并且对消费者、行业，甚至是人类发展做出贡献的技术。

至于全球市场，独立后的荣耀也拥有完整的海外销售服务和营销体系。他透露，荣耀 V40 将很快在俄罗斯上市，目前荣耀也正在全球二十多个国家进行子公司的注册，预计一季度末、二季度时海外产品和业务会逐步恢复。

供应全面恢复

从华为独立后，外界普遍担忧的是，荣耀是否能够解决断供问题。

赵明在采访中透露，目前几乎所有的供应伙伴已经全面恢复了对荣耀的供应。比如 AMD、英特尔、三星、高通、微软、联发科等。

值得注意的是，高通和联发科的恢复供应，对于荣耀未来手机业务发展的重要不言而喻，尤其是赵明提到的布局中高端市场。

他认为，产品是系统工程，应该是硬件体系包含 CPU、架构设计、散热能力以及围绕周边的摄像、通信等技术，再加上深入底层的软件调校能力才能把硬件的体系充分释放出来。此次荣耀 V40 虽然与友商同样采用天玑 1000+，但却可以充分把这颗芯片的能力淋漓尽致发挥出来。“无论是续航能力还是通信能力、拍照能力荣耀 V40 都比友商高出一大截，这与在通信市场买到芯片，自己组装一个肯定不一样的。”

在赵明看来，联发科和高通芯片，是每个厂商都可以获得的资源，但更关键的是如何将自身的能力体现在系统架构的设计上，从而更好的发挥硬件的优势。荣耀选择的策略是，未来会参与到合作伙伴对芯片的规划和设计，将荣耀对产品的构思和需求融入到芯片解决方案之中。

赵明此前曾透露，荣耀会有自己的 “Mate 和 P 系列”。他在采访中进一步表示，荣耀研发团队自 2020 年 11 月独立以来，已经在夜以继日为消费者打磨这个产品，有望会在 2021 年合适的时间推出。

“最终的市场和合作都是打出来的”，赵明说，“我们有这么好的技术和产品，应用到产品只要产品创新力足够强、产品设计足够惊艳，用户用脚投票的同时，我相信合作伙伴也会用脚投票。”

加速全渠道拓展

要打造高端品牌和冲击国内第一，渠道建设的可谓是重中之重。

实际上，在收购荣耀的股东名单中，就有 30 余家荣耀的代理商、经销商。赵明表示，除了这些现有的股东之外，荣耀后续还将吸引更多渠道和零售合作伙伴加入。

在 2018-2020 年，荣耀一直是国内线上第一的品牌。赵明透露，实际上 2020 年荣耀线上和线下的占比已经达到了 4:6，是一个非常健康的全渠道品牌。2020 年 8 月前，荣耀在国内市场份额一度在第二和第三名徘徊，如果没有供应问题，可能已经实现了国内第二的目标。

未来荣耀将继续巩固线上第一的地位，同时加大力度与线下合作伙伴联合打造线下体系。“过去两个月，大量渠道和零售合作伙伴表达了战略合作的意愿，未来会在一线、二线、三线、四线城市看到大量的荣耀线下店。”

在高端市场的布局上，荣耀也已经在渠道端做准备。在打造旗舰产品的同时，荣耀的零售合作伙伴已经启动高端旗舰店的选址和建设，以加速完成荣耀向高端品牌的转变。

“未来销量多少不是问题，目前供应链还在爬坡过程中。”赵明说，虽然供应爬坡很迅速，仍然不能满足合作伙伴的需求。预计在高端体验店的建设中，供不应求的烦恼会一直伴随着荣耀。