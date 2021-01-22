2021 款荣耀 MagicBook 14/15 正式发布：11 代酷睿 + 全系 16GB 内存，首销 4699 元起

IT之家1月22日消息 今日荣耀新品发布会上，2021 款荣耀 MagicBook 14/15 正式发布。

2021 款荣耀 MagicBook 系列最高搭载英特尔 i7-1165G7 处理器，全系采用 16GB 3200 MHz 双通道内存 + 512GB 存储，2*2 MIMO 双天线设计，支持 WiFi 6。

屏幕方面，2021 款 MagicBook 14/15 采用了 100%sRGB 色域的显示屏，最高亮度为 300 尼特，拥有德国莱茵低蓝光认证，支持 DC 调光。

散热方面，2021 款 MagicBook 14/15 采用了鲨鱼鳍高密度纤薄扇叶设计，全系双热管，散热性能比前代提升了 38%。

其他方面，2021 款 MagicBook 14/15 配备了 65W 充电器，采用 USB-C 接口充电，左侧有 1 个 USB 3.2 Gen 1 接口、 1 个 HDMI 接口，右侧有 1 个 USB2.0 接口和 1 个 3.5mm 耳机接口，采用弹出式摄像头设计，支持电源键指纹识别，多屏协同功能支持一主二副三窗口。

2021 款荣耀 MagicBook 14/15 起售价 4899 元，首销价 4699 元，i5 + MX450 独显版本售价 5499 元，i7 + MX450 独显版本售价 6399 元。

IT之家了解到，2021 款荣耀 MagicBook 14/15 将在今日中午 12 点开启预约，1 月 27 日 0 点首销，各大电商平台都可以购买。