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Harmony OS 2.0 测试版现已上线华为 P30/Mate 30 Pro 5G

2021/1/22 22:20:54 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 1 月 22 日消息 华为本周早些时候向华为  P30 和 Mate 30 Pro 5G 等机型的测试用户推送了 Harmony OS 2.0 测试版，但并未透露更新内容。

▲图源：哔哩哔哩用户 @王妙露

IT之家曾报道，华为 P40、P40 Pro、Mate 30、Mate 30 Pro 和 MatePad Pro 用户已经可以报名测试 HarmonyOS 2.0 开发人员 beta 版，报名截至时间为明年 1 月 31 日 23:59:59，目前华为 P40 系列已推送更新， MatePad Pro 用户尚不得而知。

针对设备开发者，华为 将 Harmony OS 2.0 开源，名为 OpenHarmony，用户可在 GitHub、Gitee 等社区找到，华为 Harmony OS 采用了组件化的设计方案 , 可以根据设备的资源能力和业务特征进行灵活裁剪 , 满足不同形态的终端设备对于操作系统的要求。

此外，@marcoimproda90 放出了一段有关于华为 Harmony OS 2.0 的开机画面和运行画面，显示 EMUI 界面依然没有太大变化，同时演示者通过安卓版的抖音、微信、淘宝等 App 进行了示范，运行流畅无卡顿。

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关键词：华为linux

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