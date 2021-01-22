三星、苹果瞄准 Tag 新商机：硬件已就绪，就看谁的玩法更多

随着三星 Galaxy SmartTag 与 Galaxy SmartTag + 的正式发布，以及苹果 AirTags 产品也很可能在 2021 年上半年面世，手机厂商们为消费者提供了一个全新的配件品类——Tag。

该产品除了能帮助用户找寻物品外，还能成为智能家居中一员，甚至具备更多的应用空间。

三星苹果瞄准 Tag 新商机

上周，三星在 Galaxy S21 系列的发布会上，除了发布三款新的智能手机，以及真无线耳机 Galaxy Buds Pro 外，还推出一个全新的产品，那就是三星 Galaxy SmartTag 与 Galaxy SmartTag+，通过这两款设备使三星扩展了其下 SmartThings Find 的能力。

三星这两款设备的售价分别为，Galaxy SmartTag 单只装 29.99 美元，两只装 49.99 美元，三只装 84.99 美元，Galaxy SmartTag + 单只装 39.99 美元，两只装 64.99 美元。

相比较于此前市场上的蓝牙找寻标签设备贵了不少，不过尤其是内置有 UWB 的 Galaxy SmartTag + 也能提供更加精准的室内定位找寻功能。

无独有偶，苹果最近也悄然上线了传闻已久的 AirTags 网页找寻页面，使用 iOS 14.3 或 iPadOS 14.3 或更高的版本的设备，只要在 Safari 浏览器中输入 “findmy://items”后，即可进入苹果官方的 “跟踪日常物品”页面。

此前就有消息称，苹果即将推出名为 AirTags 的产品，该产品采用扁圆型设计，犹如一枚小钥匙扣，内置有苹果的 U1 芯片，可利用 UWB 技术实现 10cm 左右的精准定位。

使用方法同样是把其与钱包、钥匙等栓在一起，有需要时，用户可以通过苹果的 Find My 功能来找寻物品的位置。

手机硬件早已提前就位

实际上，目前在苹果、三星的智能手机产品中，已经提前布局了对于 Tag 类产品的支持能力。

从已经发布的三星 Galaxy SmartTag 与 Galaxy SmartTag + 两款产品上看，主要是通过蓝牙寻向技术、UWB 室内定位技术来实现找寻物体的需求。

首先在蓝牙技术上，苹果与三星在每代产品上一般都会选用当时最新的蓝牙技术标准，这也让手机可以支持蓝牙最新的相关功能。

其次，从苹果 iPhone 11 系列开始，苹果便开始在智能手机中支持 UWB 技术。

起先该功能仅仅用于通过手机指向的辨别来提升 AirDrop 功能的配对速度，在 2020 年又利用 UWB 技术，通过与宝马的合作，让 iPhone 具备成为汽车钥匙的能力，用户可在 iPhone 中安装 BMW 数字钥匙，使用 iPhone 一键解锁宝马汽车。

而之所以利用 UWB 技术可以让手机成为汽车钥匙，就在于该技术所具备的安全性以及精准定位能力。

三星在 2020 年发布 Galaxy Note20 Ultra 机型也开始加入对 UWB 技术的支持，配合这一技术，同样可以更好的使用 Google 在 Android 系统中新推出的 Nearby Share 功能，三星在当时也表示称该技术未来还能帮助用户更好的找寻物品，并有望将手机变成数字钥匙。

而在上周发布的 Galaxy S21 系列中，Galaxy S21+、Galaxy S21 Ultra 也均支持 UWB 技术。

显然，三星也正逐步在自家产品中普及 UWB 技术。

寻向功能后续玩法多样

正如本次三星在发布会中介绍的 Galaxy SmartTag 与 Galaxy SmartTag+，这类产品具有较大的想象空间。

例如，使用蓝牙技术的 Galaxy SmartTag 可以通过其与手机间的信号强度来显示相互之间的距离，手机也可以让 Galaxy SmartTag 发出响声，来方便进行查找。

Galaxy SmartTag + 则能够更加精准的追踪物品的位置，用户还可以通过 AR 的方式来寻找遗失物品。

同时，Galaxy SmartTag 还可以与智能家居相互连接，可以通过相互间的位置判断来实现卧室内灯光、家居电气的自动开启关闭，甚至还能成为其他家用电器的简易遥控器。

实际上，在蓝牙 5.1 的规范中，新的寻向功能同样具备高精度的定位功能，利用到达角与出发角的原理，可以实现厘米级的位置精度。

这也就意味着，未来通过蓝牙技术的物品找寻功能同样有着巨大潜力可挖。

与此同时，Tag 类产品未来也同样具备与智能手表联动的可能，毕竟目前苹果最新的 Apple Watch Series 6 也已内嵌了 U1 芯片，同样具备对于 UWB 技术的支持能力。

同样内置 U1 芯片的还有苹果的 HomePod mini，另外即将在 2021 年迎来更新的 Apple TV 也将内置 U1 芯片，这就意味着届时苹果一旦推出 AirTags 产品，会具备更强的多设备间相互定位与联动的能力。