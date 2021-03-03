被亚马逊踢出平台：这个商家花 18 个月和 20 万美金终于打赢了官司

北京时间 3 月 3 日晚间消息，据报道，一名在线商家因被亚马逊赶出购物平台，并没收了他的库存，这名商家花了 18 个月的时间和 20 万美元的法律费用，与亚马逊抗争。最终，他得到了所要求的 140 万美元赔偿金的一半。

但最重要的是，他做了同行中很少有人做过的一件事：承认这家世界上最大的在线零售商（亚马逊）对他不公平。

仲裁文件显示，亚马逊在怀疑这名卖家兜售假冒电子产品后，暂停了他的账户。此外，亚马逊还没收其账户中的 8 万美元，并查封了储存在其仓库中的 5 万件产品。

这名商家要求退还他的资金和产品，但亚马逊置之不理。他无法提起诉讼，因为与其他亚马逊卖家一样，他同意将 “仲裁”作为在亚马逊平台上销售的条件。

在审查合同、采访证人和阅读法律论据后，调解人彼得 · 布朗（Peter Brown）于去年 11 月裁定向该商家支付了 77.5 万美元。布朗认为，亚马逊有充分的理由怀疑这名商家，并有权暂停他的账户。但布朗同时指出，亚马逊将卖家踢出平台，扣留其产品，包括许多根本没有假冒嫌疑的产品，做得太过分了。

布朗说：“鉴于亚马逊的巨大资源，我希望未来它能投入必要的资源，尊重卖家，以正当的程序对待所有卖家。”

分析人士称，此案提供了一个罕见的机会，让人们得以了解仲裁程序。立法者和监管机构认为，仲裁程序对是亚马逊有利的，因为它能阻止缺乏资金、时间和精力的卖家与亚马逊展开抗争。

美国众议院司法委员会去年发布的一份报告显示，2014 年至 2019 年间，在亚马逊平台上销售的数百万商家中，只有 163 家对亚马逊提起了仲裁程序。自 2019 年以来，一项旨在结束强制仲裁的法案，一直在参议院停滞不前，其倡导者希望亚马逊商家的证词能给它带来新的动力。

对此，亚马逊拒绝发表评论，但提到了该公司 2019 年在众议院司法委员会听证会上的表态。亚马逊当时表示，大多数卖家的投诉都得到了友好的解决，如果商家决定启动仲裁程序，亚马逊会继续与卖家接触，试图通过谈判达成双方都同意的解决方案。

众议院司法委员会在去年发布的报告中还称：“仲裁是亚马逊将争端控制在自己控制范围内的一种方式，天平对亚马逊非常有利。”为此，亚马逊可以扣留卖家的付款，无故暂停他们的账户，并从事其他滥用行为，而不会面临任何法律后果。

对于亚马逊而言，它也没有动力改变其做法，尽管这些做法往往无法通过仲裁者的审查。当商家获胜时，仲裁者的裁决没有设定任何法律先例，因此亚马逊可以一遍又一遍地做同样的事情，因为它知道，大多数商家不会费心发起挑战。

加州伯班克（Burbank）律师马里奥 · 西蒙尼安（Mario Simonyan）称：“这非常昂贵和耗时，而且大多数小企业既没有资金也没有时间。”大多数客户决定不对亚马逊提起仲裁，因为这些案件通常需要 8 万美元的法律费用。

一个潜在的解决方案是，通过前文提到的停滞不前的《强制仲裁不公正废除法案》（Forced Arbitration Injustice Repeal Act），该法案将为不满的亚马逊卖家，对亚马逊提起集体诉讼提供一条途径。

家居用品商人雅各布 · 韦斯（Jacob Weiss）支持这项立法，他上个月曾在众议院委员会作证。他告诉议员们，尽管他在针对亚马逊的仲裁案上花费了 5 万美元，但未能挽回损失。韦斯说，第二起案件已经拖延了九个月，没有得到解决。

此次打赢仲裁官司的这位匿名商人，并没有在等待新法律的出台。他用仲裁裁决获得的赔偿还清了债务，并希望 “离亚马逊越远越好”。他的建议是：“将最终裁决公之于众，其他仲裁者可以参考这些裁决。这样，就不会再出现这样一个现实：亚马逊今天输了仲裁，明天还会与不同的仲裁者提出同样的论点，且还能获胜。”