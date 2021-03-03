【IT之家开箱】vivo S9 印象拾光图赏：视觉与触觉的纤薄

IT之家 3 月 3 日消息 今日晚间，vivo 正式推出了全新的「轻薄自拍旗舰」 vivo S9。这款手机是 vivo 目前最薄的 5G 手机，售价为 2999 元（8GB+128GB），3299 元（12GB+256GB），将于 3 月 12 日全线开售。

目前IT之家已经拿到了 “印象拾光”款的 vivo S9 手机，这也是 vivo S 系列时 · 光色彩美学的 “代表作”，你无法用一种具体、准确的词汇去形容这种观感。

机身上多达九色渐变，使得手机无论在哪个角度下，都呈现出了一种完全不同的色彩，光影神秘且柔和，色彩交融又变换，这是光与色彩的交响。

话不多说，现在就为大家送上这款手机的开箱图赏。

包装盒简简单单，放到一众厂商里也找不出比这更简单的配色设计了恐怕。不过 vivo 在这里藏了一个小玄机，从特殊角度可以看到它与众不同的纹理炫光，别具匠心。

这款手机第一印象是薄，足够的薄，在高颜值的基础上融合了足够多的细节。

包装盒简简单单，但内容物可一点不简单，这小小的纸盒里收纳了手机、电源适配器、保护套、无线耳机、数据线以及卡针说明书等。

这款机型变化最大的地方是边框，由上一代的塑料升级到了铝合金金属，为了凸显 S9 手机轻薄的特点，S9 采用了直边中框设计，在中框与前后面板的衔接处，中框还加入了一圈倒角，这种设计一方面保证了轻薄的观感，另外也保证了更舒适的握持手感。

得益于中框和后面板采用的纯平设计，S9 看起来更加的简约和纤薄，铝合金金属边框在光线下显得质感十足。

vivo S9 是 vivo 目前为止最轻薄的 5G 手机，官方表示 S9 突破了七项构架纪录和多项升级，包括采用了 vivo 最薄主板、最薄 SIM 卡座、最薄主板支架、最小外形光电指纹、超薄 NFC 线圈、最高电芯体系、最薄屏蔽罩等，实现了 158.39×73.87×7.35 mm 的三围尺寸（朝露白、印象拾光为 7.43mm），重量为 173g。

vivo S9 采用 三星 6.44 英寸 90Hz 刷新率 AMOLED 水光屏，虽然是不讨喜的刘海式设计，但前摄模组极其强大，包括 4400 万主摄（S5KGH1，1/2.65"，0.7μm，F2.0）和一颗 800 万像素 105° 超广角人像镜头（HI846，1/4"，F2.28），支持精准的 AF 自动对焦功能。

此外，这款手机还在上方添加了两颗微缝式柔光灯，可能是为了方便用户时刻“照亮你的美”？

vivo S9 后置镜头也不简单，包括 64MP 主摄（S5KGW3，1/1.97"，0.7μm，F1.79，OIS）+8MP 超广角（OV8856，1/4"，F2.2）+2MP 黑白（OV02B10，1/5"，F2.4），足以匹配“旗舰”定位。

细节图赏：