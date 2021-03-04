Redmi K40 系列、RedmiBook Pro 14、Redmi MAX 86"、Redmi AirDots 3 现已开售，K40 五分钟销量 30 万台

IT之家3月4日消息 今日 0 点，Redmi K40 系列双旗舰（五分钟售出30万部）、RedmiBook Pro 14 笔记本电脑、Redmi MAX 86" 智能电视、 Redmi AirDots 3 无线蓝牙耳机现已开售。

Redmi K40 标准版

6GB+128GB：1999 元

8GB+128GB：2199 元

8GB+256GB：2499 元

12GB+256GB：2699 元（前期特惠价 2499 元）

Redmi K40 采用最新一代 E4 AMOLED 屏幕材料，搭配 2.76mm 针孔屏与 3.3mm 小下巴，支持 120Hz 刷新率与 360Hz 触控采样率，拥有幻境、晴雪、亮黑等配色，厚 7.8mm，重 196g。

配置方面，Redmi K40 搭载骁龙 870 处理器，内置 4520mAh 电池，配备 X 轴线性马达与杜比全景声双扬声器，支持 NFC、红外与 33W 快充。

Redmi K40 Pro

6GB+128GB：2799 元

8GB+128GB：2999 元

8GB+256GB：3299 元

IT之家了解到，Redmi K40 Pro 采用 E4 AMOLED 屏幕，拥有墨羽、晴雪、幻境三种配色。

配置方面，Redmi K40 Pro 搭载骁龙 888 处理器，配备满血版 LPDDR5，内置 4520mAh 电池，支持 WiFi 6 增强版与双路蓝牙连接，还支持 NFC + 双频 GPS + 红外遥控。

RedmiBook Pro 14 笔记本电脑

i5+16GB 内存 + 512GB + 核显：4499 元（首发）

i5+16GB 内存 + 512GB + 独显：5299 元

i7+16GB 内存 + 512GB + 独显：5999 元

RedmiBook Pro 14 搭载了英特尔 11 代酷睿低压处理器，可选 i5-1135G7 和 i7-1165G7，显卡可选 MX 450，标配 16GB DDR4-3200 内存和 512GB SSD。

设计方面，RedmiBook Pro 14 采用了 6 系航空级铝合金材质，薄至 16mm，轻约 1.46kg。屏幕为 14 英寸的 16:10 的 2.5K 屏，100% sRGB 色域。接口方面，RedmiBook Pro 14 有 USB 2.0 接口、3.5mm 耳麦接口、HDMI 接口、USB 3.2 接口、USB-C 接口和雷电 4 接口。



Redmi MAX 86 英寸

新款 Redmi MAX 采用了 86 英寸 120Hz 高刷全面屏，屏占比为 97.25%，支持 120Hz MEMC 硬件级运动补偿，屏幕经过逐台调校，并配备了多分区背光系统，售价 7999 元。

Redmi MAX 86 英寸配备了 HDMI 2.1 接口，支持 4K 120Hz 画面输出、VRR 可变刷新率、ALLM 自动低延迟模式以及动态 HDR，比较适合主机游戏玩家。

Redmi AirDots 3 无线蓝牙耳机

Redmi AirDots 3 拥有粉、蓝、白三种配色可选，首发价 199 元，搭载了高通 3040 芯片，采用圈铁双单元，支持蓝牙 5.2、智能佩戴检测、轻触操作与 MIUI 开盖即连，且可配合小爱同学、Siri、谷歌语音助手使用，采用 Type-C 接口。