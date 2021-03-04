微软将开启 PC Win10 20H2 正式版强制升级

IT之家3月4日消息 外媒 Windows Latest 报道，在未来几周或几个月内，微软表示将开始在运行过时版本操作系统的设备上安装 Windows 10 20H2 版本 “2020 年 10 月更新”。微软显然是在使用 “机器学习”来自动升级兼容硬件，而无需用户许可，以确保 “流畅体验”。

Windows 10 1903 版本已经到了服务末期，1909 版本也将很快停止支持。Windows 10 2004 版本也将在今年晚些时候停止支持，无论你是否喜欢，你的设备都将自动更新到最新版本的操作系统，即 2020 年 10 月更新。

“我们正在增加即将结束服务的设备数量，以自动更新到 Windows 10 20H2 版本，”微软在 2 月份最后更新的支持文档中指出。

IT之家获悉，预测模型将被用来更准确地更新过时的设备，微软此前证实，使用机器学习已经看到了可喜的成果。

当然，微软会避免在不方便的时候重启你的设备，比如你在使用设备时，或者正在进行一些事情。

如果你不想让微软强制升级设备，请确保你运行的是 Windows 10 2004 版本或 20H2 版本。

Windows 10 2004 版本的用户最晚需要在 2021 年下半年切换到 Windows 10 20H2 或更新版本，这意味着他们还有时间。

值得注意的是，受影响的用户将通过 Windows Update 页面上的通知来进行强制升级。你也可以在截止日期前随时手动触发更新并重启设备。

Windows 10 20H2 是最新版本的操作系统，去年 10 月份开始推出，包括了新的主题感知的 “开始”菜单、Alt+Tab 的改进和修复了一些恼人的 Bug。

微软已经通过今年 1 月和 2 月的累积更新修复了 20H2 版本中的大部分关键 Bug。

目前，微软的重点是 Windows 10 21H1，预计将在今年 5 月或 6 月推出，随后在 10 月 / 11 月推出太阳谷 UI 大更新。