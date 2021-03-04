抢先苹果，YouTube 博主用 M1 Mac mini 零部件创造 “世界首台”ARM iMac

IT之家 3 月 4 日消息 外媒 9to5 Mac 报道，当我们还在期待苹果公司在今年某个时候发布第一台苹果 Silicon iMac 的时候，YouTube 博主 Luke Miani 已经自己动手了。在一段新的视频中，Miani 展示了他如何使用 iMac 外壳和 M1 Mac mini 打造出 “世界上第一台 DIY 苹果 Silicon iMac”。

利用 iFixit 拆机指南，Miani 首先拆开了一台 2011 年的 27 英寸 iMac 机型。请注意，这是重新设计前的型号，所以它的侧面没有锥形设计。然后，他做了一些研究，找到了一个转换板，可以让你把 iMac 变成一个 HDMI 显示器。

当这一过程完成后，2011 年款 iMac 基本上已经成为苹果影院显示器，但 Miani 还没有完成他的追求，即打造一台内部装有苹果 Silicon 芯片的一体式 iMac。于是，他将 M1 Mac mini 的内脏拆下来，并在 27 英寸 iMac 内部找到了合适的安装位置。

将 Mac mini 的零部件安装到 iMac 内部后，这个过程就基本完成了。Miani 打造出了 “世界第一台”一体式苹果 Silicon iMac。虽然这令人印象深刻，但也有一些注意事项。Miani 表示：

“第一个问题是，当我最初打开它时，Magic 鼠标和键盘几乎无法连接，Wi-Fi 速度超慢。原因是 Mac mini 和大多数 Mac 一样，有三根天线连接，而其中一根天线是在我们拆开 Mac mini 时取下的小金属底板上。所以，它的三根天线放到 iMac 金属外壳里面的时候变成了两根，肯定会很痛苦。”

IT之家获悉，为了解决这个问题，Miani 将原 iMac 机箱内的一根金属天线带进行了重新利用，让它拥有了全速 Wi-Fi 和蓝牙。遗憾的是，另一个问题是没有先进的接口。这意味着这台 M1 iMac 没有 USB-C 或 Thunderbolt 连接功能。

下面是视频演示：

更重要的是，这段视频可以作为一个相当令人印象深刻的概念证明。正如 Miani 在视频中指出的那样，最有趣的事情之一是看到安装 Mac mini 部件后，iMac 内部还存在大量空白空间，而且所使用的 M1 芯片比原先 iMac 搭载的英特尔 i7 芯片会更快。