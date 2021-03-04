多种家电淡季涨价：空调涨幅最大，洗衣机和冰箱也在涨

IT之家 3 月 4 日消息 据央视财经报道，近日，在上海某电器商城，店内较为冷清，工作人员数量远多于消费者，但销售导购却表示，不少空调已经涨价，或是准备涨价。另一个电器商城导购称，此次涨价，涨幅最大的是空调，然后是洗衣机和冰箱。而且，不排除接下来还会继续涨价的可能。

每年春节之后往往是家电产品的销售淡季，然而近期却有不少家电企业发布涨价通知。从去年 12 月以来，奥克斯、志高等品牌就已经纷纷发出涨价通知，近日美的又发布通知自 3 月 1 日起，美的冰箱产品价格上调 10% 到 15%。

IT之家获悉，调查称，业内人士认为主要是铜、铝、塑料等原材料价格快速上涨导致。以铜为例，当前价格已经涨到了每吨近 6.6 万元，较去年同期上涨近 48%。除此之外，物流成本、人工成本的上涨也给家电企业带来不小压力。

央视财经报道，近期，工业领域不少原材料价格上涨引发广泛关注。从一些期货公司了解到，元旦以后第一个交易日起，铜涨幅超 17%。在绍兴一家开发生产半导体元器件的企业，负责人介绍，铜价从去年最低每吨 35000 元到目前的 70000 多元，备货环节至少需要多投入流动资金约 200 万元，不少同行已经停止接单甚至关门歇业。业内人士认为，本轮涨价对全行业众多企业承压明显，需要做足充分准备，积极寻求应对之策。