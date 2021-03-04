充电公司 Ample 在美成立电动汽车电池更换站：Uber 为首批客户，10 分钟完成换电

北京时间 3 月 4 日早间消息，据报道，一家名为 Ample 的旧金山初创企业希望让电动汽车的电池替换成为现实，该公司在美国旧金山湾区开设了第一家电动汽车电池更换站，Uber 司机将是 Ample 电池更换站的首批客户。参与此项活动的司机可以在 10 分钟内将一个耗尽的电池换成充满电的电池。此前有多家公司都曾尝试在美国提供电动汽车换电服务，但是均以失败告终。

2010 年前后，电动汽车开始逐渐普及，当时特斯拉和一家名为 Better Space 的初创公司承诺，将为电动汽车车主提供方便的电池更换服务。

但是这两家公司并没能够让换电走向主流。Better Place 在 2013 年 5 月倒闭，尽管他们此前已经获得了 8.5 亿美元的风险投资。2015 年 6 月，马斯克声称客户对换电池不感兴趣。

与此同时，电动汽车制造商们开始改进电池和充电站技术，这使得车辆的续航里程不断增长，充电时间也在不断减少。

然而，Ample 公司认为，现在他们可以重新尝试换电服务。日前该公司在旧金山湾区开设了 5 座换电站，主要为 Uber 司机提供服务。在车辆没电的情况下，司机将车辆开往换电站，只需 10 分钟就能完成电池更换，这一速度已经与传统燃油车的加油时间十分接近。

尽管在过去 10 年中电池技术得到了快速的发展，但是 Ample 认为，换电服务会更受车队管理者、配送服务和网约车司机的青睐。这些车辆每天行驶里程较长，而充电往往需要较长的时间，频繁充电也会影响他们的工作时间，从而影响收入。

初期，支持换电的车型还较少，目前仅支持日产聆风，这也是最受 Uber 司机欢迎的车型，已经部分起亚品牌的电动汽车。该公司当前并不支持特斯拉等受到普通消费者欢迎的品牌。当前，每座换电站每天最多可以为 90 辆电动汽车更换电池。该公司表示，其目标是最终可以为所有电动汽车更换电池。