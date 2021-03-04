天问一号传回高清火星彩照：环形坑、山脊、沙丘等地貌清晰可见

IT之家 3 月 4 日消息 据中国探月工程消息，3 月 4 日，国家航天局发布 3 幅由我国首次火星探测任务天问一号探测器拍摄的高清火星影像图，包括 2 幅全色图像和 1 幅彩色图像。

IT之家了解到，全色图像由高分辨率相机在距离火星表面约 330 千米 - 350 千米高度拍摄，分辨率约 0.7 米，成像区域内火星表面小型环形坑、山脊、沙丘等地貌清晰可见，据测算，图中最大撞击坑的直径约 620 米。彩色图像由中分辨率相机拍摄，画面为火星北极区域。

2 月 26 日起，天问一号在停泊轨道开展科学探测，环绕器高分辨率相机、中分辨率相机、矿物光谱仪等科学载荷陆续开机，获取科学数据。环绕器上的高分辨率相机配置两种成像探测器，能够实现线阵推扫和面阵成像，对重点区域地形地貌开展精细观测。中分辨率相机具备自动曝光和遥控调节曝光功能，能够绘制火星全球遥感影像图，进行火星地形地貌及其变化的探测。

中国首次火星探测任务新闻发言人国家航天局探月与航天工程中心副主任 刘彤杰

拓展科普：

刘彤杰：黑白还是彩色照片与拍摄模式有关，高分辨率相机的照片，是探测器在大椭圆轨道上运行时，采用线阵推扫的方法拍摄而成的，分为全色、彩色、自定义等模式，其中全色（即黑白）图像最为清晰，数据量最大，科学价值最高。彩色图像清晰度是全色图像的四分之一。全色和彩色模式的图像融合处理后，就会得到既清晰又美观的彩色图。中分辨率相机只有静态拍摄模式一种，就是用 “凝视”的拍摄模式，让相机一直对着某个区域 “凝视”，整体分辨率会相对低一些。