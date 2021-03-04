美国毅力号火星车完成风力传感器部署

3 月 4 日消息，美国国家航空航天局（NASA）的毅力号火星车在火星表面完成风力传感器的部署，而任务团队继续对火星车状态进行检测，并有条不紊地开展设备部署。

自 2 月 18 日毅力号火星车在火星表面着陆以来，任务团队一直在稳步检查火星车的 7 套科学仪器和各种子系统。火星车上导航摄像机拍摄的照片显示，毅力号火星车刚刚完成风力传感器的部署。

风力传感器是毅力号所搭载火星环境动态分析仪 (MEDA)的重要组成部分。这套仪器将监测毅力号火星车着陆点的空气温度、湿度、辐射、尘埃以及风力。毅力号火星车着陆点位于杰洛陨石坑的底部，这是一个宽 45 公里的区域，在火星远古时期曾有一个很深的湖泊和河流三角洲。

毅力号火星车是 NASA 耗资 27 亿美元打造的 “火星 2020”计划核心设备，其将在杰洛陨石坑寻找火星曾经存在的生命迹象，收集并保存样本，以便将来返回地球。但主要的科学工作要在晚些时候展开，毅力号火星车到访火星的第一个主要任务是找到一个可以让所携带直升机小伙伴起飞的机场。

这架名为机智号的直升机重 1.8 公斤，其将尝试在地球以外的世界完成首次直升机飞行，展示的相应技术可能为全新的火星探索方式铺平道路。

任务团队表示，机智号直升机可能会在今年春天进行飞行，火星车的科学研究和取样工作将在今年夏天开始。

目前任务团队已经发布了 6300 多张火星车在杰洛陨石坑拍摄的照片，其中很多都是用毅力号火星车上所携带的 Mastcam-Z 相机系统拍摄的高分辨率照片。