富士康工业互联网在河南周口设新厂，扩大苹果 iPhone 生产线

IT之家 3 月 4 日消息 富士康集团旗下工业互联网公司首次在中国河南周口市布局工业园区，产业人士透露，此项计划主要是扩大苹果 iPhone 生产线。

河南周口市人民政府官网表示，富士康工业互联网与当地政府日前签订富士康周口科技工业园区计划。工业互联网资深副总经理向绪宏指出，这是富士康扎根河南、布局中原拓展计划的重要据点。

富士康周口科技工业园区主要生产研发智能手机、平板电脑、笔记本电脑和可穿戴设备等关键零部件，预估两期工程完工后，年产值可到人民币 31 亿元，雇用员工人数可到 3 万名。

相关产业人士接受记者电访透露，这项计划主要是推动扩充郑州厂区以外产线，这是工业互联网首次在周口市设新厂，主要扩充苹果 iPhone 机构件所需的生产线。

IT之家了解到，工业互联网旗下 iPEBG 郑州综合保税区主要设计生产制造 iPhone、精密机构件、智慧制造、自动化设备、工业 AI 相关方案。产业人士指出，目前苹果 iPhone 12 系列市场需求持续稳健，iPEBG 收获了大量订单，其生产产品持续供不应求。

富士康工业互联网 2 月初也扩大 5G 精密零部件生产线效能，投资人民币 9.05 亿元增资旗下子公司兰考裕展智造科技。