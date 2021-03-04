一加 9 发布在即，刘作虎：保证供应量，线上线下全覆盖

IT之家 3 月 4 日消息 今日一加 CEO 刘作虎在微博表示，今年一加将首次采用 “旗舰战斗群”的产品规划，来供应市场需求。

刘作虎对 “旗舰战斗群”的解释是，一加并不会搞 “机海战术”，而是除了旗舰机皇，上一代的一加 8、8Pro 和 8T 将会在上半年保持持续的供应量，并与 2021 年的新品构成产品战略方针，在线下与线上均保证出货量。

IT之家了解到，2021 年其新品一加 9 系列将包括一加 9、一加 9 Pro、一加 9R 三款机型，且一加也会同步推出旗下首款智能手表 OnePlus Watch。

爆料信息显示，一加 9 Pro（LE2123）将采用 6.7 英寸 120Hz 刷新率 AMOLED 屏，搭载骁龙 888 芯片，拥有哈苏加持的后置四摄（包括 48MP 主摄、50MP 辅助主摄以及 8MP 和 2MP 镜头），支持录制 8K 视频（30 FPS）和 4K 视频（120 FPS），提供 12GB RAM+128GB ROM，运行基于 Android 11 的氢氧 OS。

一加 9 预计将搭载骁龙 888 芯片，采用 6.55 英寸 120Hz 刷新率 FHD+ 分辨率屏，镜头部分将包括一加 9 Pro 的两颗主摄和 2MP 摄像头，内置 4500mAh 电池，附赠 65W 快充头，起步配置可能为 8G RAM+128GB ROM。

另外还有一款定位低端的一加 9R，配备 6.5 英寸 90Hz FHD+ 显示屏和骁龙 690 芯片，或将提供 8GB +128GB 的配置，配备 64MP 主摄和 5000mAh 电池，至少 30W 快充。

美国亚马逊在 3 月 2 日上线一加 9 系列预热海报，证实一加将在 3 月 8 日公布旗下新手机的更多信息。

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