中国高动态范围视频标准 HDR Vivid 开始全面商用

IT之家 3 月 4 日消息 1 月底，腾讯视频全球率先上线了 HDR Vivid 内容，官方表示，普通消费者可以通过腾讯视频观看采用 HDR Vivid 格式的高品质影像内容。今天，上海海思官方宣布中国高动态范围视频标准 HDR Vivid 开始全面商用。

上海海思表示，由中国超高清视频产业联盟（CUVA）发布的中国首个高动态范围视频标准 “HDR Vivid”，从概念的提出到形成草案，再到实施和部分落地仅用了两年多，可以说 HDR Vivid 的发展速度非常快。据了解，目前包括采集、制作、编码、传输、播放、解码、显示等产业链各环节都已做好 HDR Vivid 商用化的准备。HDR Vivid 将迎来全面商用化，届时消费者可以能够通过大多数显示设备看到更加丰富的色彩与画面细节。

IT之家了解到，HDR Vivid 技术的核心价值体现在高动态和广色域两个方面，既可以模拟人眼的灵敏度，尽可能还原人眼所见的动态范围，又能保证色彩的丰富度。目前支持 HDR Vivid 技术的移动端型号包括华为手机 Mate30 系列和 P40 系列，手机系统升级到最新的 EMUI 版本即可试用 ; 华为手机 Mate40 系列和华为平板 MatePad Pro 系列升级最新的 EMUI 版本即可正式享用。后续会有更多的旗舰型手机和平板支持 HDR Vivid 技术。

据介绍，中国超高清视频产业联盟 CUVA 于 2018 年成立，专注于推动中国超高清视频产业发展。截止 2021 年 1 月，联盟成员已有 125 家，包括：央视总台、华为、中国移动、中国联通、中国电信、京东方、创维、康佳、TCL、海信等。HDR Vivid(菁彩 HDR)视频标准由中国超高清视频产业联盟发布。官方表示，与传统的 SDR(标准动态范围)相比，HDR Vivid 高光亮度是其 40 倍。HDR Vivid 技术通过智能计算，让不同的显示设备都能呈现最优画面观看效果。