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满电满油 1000 公里续航：比亚迪秦 PLUS DM-i 3 月 8 日上市

2021/3/4 16:43:46 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 3 月 4 日消息 今天，比亚迪官方宣布秦 PLUS DM-i 将于 3 月 8 日上市。

IT之家曾报道，去年 11 月，比亚迪于第十八届广州车展举行了秦 PLUS 超级混动全球首发亮相发布会。会上，全球首款超级混动轿车秦 PLUS 亮相。

比亚迪表示，秦 PLUS 是比亚迪全球首款超级混动轿车，搭载了骁云 - 插混专用 1.5L 高效发动机，这款发动机作为 DM-i 超级混动技术的核心部件之一，热效率高达 43%，是全球热效率最高的量产汽油发动机。官方表示，因为搭载了骁云 - 插混专用 1.5L 高效发动机和其他核心部件，秦 PLUS 拥有低至 3.8L/100km 的革命性油耗，满油满电状态下，行驶里程超过一千公里

秦 PLUS 采用超级混动技术的秦 PLUS 在行驶的过程中拥有超强动力、超级平顺、超级静谧三大特点，官方表示行驶质感全面超越传统燃油轿车。设计方面，官方表示，龙吟低啸的 “大嘴”形态进气格栅营造了气吞山河的磅礴气势，LED 前大灯采用 “箭羽”设计元素，刻画出深邃的龙睛眼神。车身饱满且富有张力的 “游龙”腰线，塑造出蛟龙跃动的流线侧身线条，凸显年轻灵动感。

比亚迪官方显示，秦 PLUS DM-i 预售价（综合补贴后）为 10.78 万元起，120KM 旗舰型号售价 14.78 万元。

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关键词：比亚迪

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