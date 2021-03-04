网友直呼真香：上海工厂直供日本，特斯拉 Model 3 大降价、订单大爆发

3 月 4 日，据知情人士透露，自从特斯拉上个月在日本下调两款 Model 3 电动轿车售价以来，订单急剧增加，交付时间也大幅延长。

今年 2 月份，特斯拉调整了标准续航后驱升级版（Standard Range Plus RWD）和长续航双电机全轮驱动版 (Long Range Dual Motor AWD)两款 Model 3 车型的价格，分别降低了 17% 和 24%。

其中，标准续航后驱升级版 Model 3 目前售价为 429 万日元 (约合 25.9 万元人民币)，而 1 月份时售价为 511 万日元 (约合 30.9 万元人民币)。长续航双电机全轮驱动版现在的价格为 499 万日元 (约合 30 万元人民币)，调整价格之前的售价为 652.2 万日元 (约合 39.4 万元人民币)。

据知情人士透露，下调售价后这两款车型订单激增，以至于交付时间已延长至 12 至 16 周，而此前仅为 6 至 8 周。特斯拉鼓励那些想要更快发货的客户在网站上购买库存车辆。与此同时，预约试驾也变得更难，等待时间延长至三周以上，而此前仅为一周。

咨询公司 Carnorama 驻东京的分析师 Takeshi Miyao 说：“这证明如果电动汽车足够便宜，它们就能卖出去。对日本汽车制造商来说，这是一个令人震惊的新局面。”

本田和马自达去年都开始销售纯电动汽车，售价约为 450 万日元（约合 42017 美元）。但与 Model 3 相比，他们的续航里程要短得多。日产计划在今年晚些时候开始销售其 Ariya 电动跨界 SUV。即使包括补贴和折扣，Model 3 可能仍将是日本最经济实惠的电动车型之一。

特斯拉进入日本市场已经六年时间，其首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)称这个市场对这家电动汽车制造商至关重要。然而，数据显示，特斯拉汽车在日本的销量不算高，2020 年还不到 2000 辆，比前一年略有上升。

与此同时，特斯拉在日本缺少本土汽车制造商享有的那种高知名度。日经研究公司 (Nikkei Research)2019 年的一项民意调查发现，在接受调查的 1000 名成年人中，只有半数人知道特斯拉品牌。相比之下，98% 的人知道日产。

此外，日本汽车工业协会统计的数据显示，2019 年日本注册的 520 万辆新车中，纯电动乘用车仅为 2.1 万辆。

知情人士表示，这是 Model 3 在日本首次降价，因为特斯拉将开始通过上海工厂向日本出口汽车，而不是从美国供应。Takeshi Miyao 说，由于特斯拉不断提高产能和在中国加大电池采购，日本制造商将很难与之竞争。