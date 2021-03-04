技嘉推出两款 RX 6700 XT 显卡：风之力散热，主打 1440P 游戏体验

IT之家 3 月 4 日消息 今天，技嘉推出了 Radeon RX 6700 XT GAMING OC 12G 与 Radeon RX 6700 XT EAGLE 12G 显示卡。两张显示卡都导入了技嘉风之力散热系统，主打 1440p 游戏体验。GAMING OC 是针对主流电竞玩家的需求所设计，EAGLE 则是专为追求独特创新的年轻玩家设计。

IT之家了解到，GAMING OC 型号采用技嘉风之力散热系统，搭载 3 个独特刀锋导流造型风扇，搭配正逆转功能、高效能纯铜热导管直接接触 GPU 导热、风扇停转功能以及 Screen cooling 等技术，能够随时将显示卡保持在一个低温的工作环境，进而带来更高、更稳定的产品效能。正逆转散热技术将位于正中央的风扇旋转方向与左右风扇相反，让邻近的风扇风流导向同一方向，加倍风压与减少扰流，借此导引气流并有效地将废热从显示卡的上下两侧排出，使整体解热效能向上提升。此外，新一代风扇加入纳米石墨烯润滑油可以延长寿命达 2.1 倍，达到如滚珠轴承一般的耐用，而且更为安静。显卡侧面导入 RGB FUSION 2.0 流动灯光，让玩家可以通过 AORUS Engine 自由调整灯光颜色和各种特效，也可与其他 AOURS 设备同步灯光效果。

EAGLE是专为追求独特创新的年轻玩家设计，一样使用GAMING OC所有风之力散热技术与高级用料，包括最新的Screen cooling与纳米石墨烯润滑油，让显卡在基本上能获得最好的散热与运算效能。EAGLE显示卡在外观设计上非常适合追求与众不同并带点个性化的玩家所配备，采用太空科幻的元素，机甲的外观搭配透明饰板并透过鲜明的跳色LOGO来完美诠释自我态度。

IT之家了解到，RX 6700XT 显卡采用了 40CU，GPU 频率可达 2424MHz，配备了 96MB 的无限缓存，显存为 12GB，整体功耗为 230W。AMD 表示 RX 6700XT 显卡的国行售价为 3699 起，3 月 18 日上市。