n1 频段来了，工信部发布《2100MHz 频段 5G 移动通信系统基站射频技术要求（试行）》

IT之家3月4日消息 工信部无线电管理局为满足 5G 应用需求，保障我国 2100MHz 频段(n1) 5G 移动通信系统与其他无线电业务的兼容共存，决定研究制定并发布《2100MHz 频段 5G 移动通信系统基站射频技术要求 (试行)》。

IT之家了解到，5G 网速可达 20 Gbit/s，可以实现宽通道带宽和大容量 MIMO。5G 网络通过在 30 至 300 GHz 的毫米波波段内或附近更高频率的无线电波来实现更高的数据传输速率，在保证高数据速的基础上减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。

5G NR 包括低频（FR1），低于 6 GHz 和更高频率（FR2），高于 24 GHz 和毫米波范围频段，而目前大多数厂商选择普及度和成本较优的 Sub-6 GHz 与更高速率的 mmWave 毫米波。

我国三大运营商拿到的 5G 频段大家可能不会陌生，但均不包括上述 2100MHz 频段。

中国移动（n41，n79）：

在 2.6GHz 频段上拥有 2515-2675MHz （n41）的 160M 带宽，其中 2515~2615MHz(100MHz)用于部署 5G，2615-2675MHz(60MHz)将用于部署 4G，以及 4800-4900MHz（n79）的 100MHz 5G 频段将用于 5G 补热、专网等。

中国电信（n78）：

3.5GHz 频段 (3400MHz-3500MHz)

中国联通（n78）：

3.5GHz 频段 (3500MHz-3600MHz)

中国广电（n79，n28）：

同中国移动的 4.9GHz 频段 (4900MHz-5000MHz)以及全球首个 5G 低频段 700MHz（Sub-1GHz，n28）

此外，中国联通、中国电信、中国广电可共同使用 3300MHz-3400MHz 的 n78 频段。