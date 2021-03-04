联发科李大腾谈 8K 电视是否过于超前：未来几年将快速成为市场主流

IT之家 3 月 4 日消息 昨天，MediaTek（联发科）发布了最新 4K 智能电视芯片 MT9638。在发布会后，联发科电视事业部产品总监李大腾接受了媒体提问。在被问及 8K 电视芯片是否过于超前时，李大腾发表了他的看法。

李大腾指出，《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》也明确提到：要求 4K/8K 设备先行。所以 8K 对我们来说不是过于超前，而是契合行业超高清政策，助推先进技术普及，让更多用户更早体验超高清视觉盛宴。

目前全球电视出货量中 4K 电视占比超过五成，在国内 4K 电视占比远超全球的平均值。政策方面，随着国内 4K、8K 电视市场渗透率逐步在提升，4K、8K 的内容也越来越丰富。工信部、广电总局、中央电视广播电台总台印发的《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》明确表示：2020 年 4K 电视终端销量占电视总销量的比例超过 40%（2000 万台）；到 2022 年，4K 电视终端全面普及，8K 电视终端销量占电视总销量的比例超过 5%（250 万台）。由此可见，4K 和 8K 超高清电视将在未来几年快速成为市场主流。

内容方面，联发科是 8K 联盟的成员，与广电、腾讯视频、爱奇艺、优酷等保持长期合作，为行业提供专业的建议与技术对接，共同推进国内超高清产业发展和普及。

IT之家了解到，联发科最新 4K 的智能电视芯片 MT9638，集成独立 AI 处理器 APU，充分发挥 AI 高能效，支持 AI 超级分辨率（AI-SR）、AI 图像画质增强（AI-PQ）和 AI 语音助手等 AI 技术，同时具备 MEMC 运动补偿功能。