蔚来与江淮拟成立合资公司，杀入大众化市场

IT之家 3 月 4 日消息 ，江淮汽车今晚发布公告称，其现已与蔚来控股有限公司已签署合资意向书且争取早日签订正式协议，双方拟在合肥市设立合资公司江来先进制造技术 (安徽)有限公司（下称 “江来”）。

据悉，江来注册资本拟定为人民币 5 亿元。其中，江淮汽车拟认缴人民币 2.55 亿元，以人民币现金缴付，占注册资本总额的 51%；蔚来汽车拟认缴人民币 2.45 亿元，以人民币现金缴付，占注册资本总额的 49%。

IT之家了解到，这不是双方第一次合作，但过去双方只存在代工的关系。蔚来汽车 CEO 李斌此前在财报电话会上曾表示，蔚来汽车将推出一个新的品牌进入大众化市场，目前已经降低了与广汽、长安合作项目中的股比。

据江淮，江来的经营目的是通过双方在先进制造技术服务领域的深入合作，以创新驱动引领生产制造，促进汽车产业的转型升级，并探索打造创新的商业模式。

此外，合资公司将在双方已进行的制造合作的基础上进一步深化合作，依托工业互联网和成熟的制造管理经验为客户提供智能制造与技术服务解决方案，在新能源整车制造、服务模式、管理机制等方面进行创新和探索，并以此为基础构建 “先进制造 + 工业互联网”新生态。

官方公告如下：