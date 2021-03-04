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全球首台豪华纯电旅行车保时捷 Taycan Cross Turismo 发布

2021/3/4 23:54:38 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 3 月 4 日消息 保时捷首款纯电动跨界多用途车（CUV）Taycan Cross Turismo 今日迎来全球首秀。

据悉，该车将于 2021 年夏天正式发售，每个地区售价不同，无法作为参考。

IT之家了解到，该车分为 “Taycan 4”“4S”“Taycan Turbo”和 “Turbo S”四款车型。四款车型均搭载 93.4 kWh 的性能升级版的电池，附赠 11kW 的车载充电器，均为双电机全轮驱动，预计将于 6 月深圳车展启动中国市场预售。

  • Taycan Cross Turismo 数据对比



    车型Taycan 4Taycan 4STaycan TurboTaycan Turbo S
    电动机永磁同步电机永磁同步电机永磁同步电机永磁同步电机
    最大功率（kW）280360460（500）460（560）
    最大马力（PS）380490625（680）625（761）
    起步控制启动时功率（kW）350420500560
    起步控制启动时扭矩（N·m）5006508501050
    极速（km/h）220240250250
    百公里加速5.1秒4.13.32.9
    最长续航 WLTP（km）456452452419
    美国参考价（美元）
    		92250
    		111650
    		154850
    		188950
    直接换算为人民币（元）596802
    		722308
    		1001786
    		1222393

值得一提的是，用户可以选择两种电池组：标准的 Performance 电池（充电速率最高为 225 kW，79.2 kWh）或 Performance Performance Plus 电池（93.4 kWh，270 kW，可在电池组中充电），如果使用 11kW 的家用充电器从 0 到充满时需要 9 小时。

Taycan Cross Turismo 外观与保时捷在 2018 年日内瓦车展上展示的 Mission E Cross Turismo 概念车几乎相同。整体的风格样式差异在 C 柱以后才完全开始显现，纯种旅行车的样式，加上周边的防擦的装饰条，能够一般非铺装路面的行驶。

Taycan Cross Turismo 长 4974mm，宽 1967mm（不含后视镜），高 1409mm，轴距 2904mm。

Taycan Cross Turismo轮毂规格




车型44STurboTurbo S
前轮规格225/55 R 19225/55 R 19245/45 R 20255/40 ZR 20
后轮规格275/45 R 19275/45 R 19285/40 R 20295/35 ZR 20

像轿车一样，该车型也拥有基础的娱乐系统，此外LED大灯、使用热泵的双区空调，多功能运动型方向盘均为标配。

Taycan 4/4S Cross Turismo 拥有 8 向电动调节座椅，Turbo 有 14 向电动调节座椅，Turbo S 则是 18 向，匹配双色内饰、后轮转向、Sport Chrono 套件以及保时捷电子模拟运动排气声浪，支持添加保时捷智能续航里程管理、转向助力增强、车道保持、保时捷创新巡航系统等。

此外，该车配备10.9 英寸中控屏以及 16.8 英寸仪表盘，辅以 8.4 英寸触摸屏，并且可以选配副驾驶的液晶屏，还拥有自适应空气悬架的全新高科技底盘，可轻松应对不同路况，标配的砾石模式“Gravel Mode”，提高在崎岖路面上行驶的适应性。

由于是国外发布，此处就不再提及更多细节，有感兴趣的小伙伴可自行关注。

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关键词：保时捷

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