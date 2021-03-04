全球首台豪华纯电旅行车保时捷 Taycan Cross Turismo 发布

IT之家 3 月 4 日消息 保时捷首款纯电动跨界多用途车（CUV）Taycan Cross Turismo 今日迎来全球首秀。

据悉，该车将于 2021 年夏天正式发售，每个地区售价不同，无法作为参考。

IT之家了解到，该车分为 “Taycan 4”“4S”“Taycan Turbo”和 “Turbo S”四款车型。四款车型均搭载 93.4 kWh 的性能升级版的电池，附赠 11kW 的车载充电器，均为双电机全轮驱动，预计将于 6 月深圳车展启动中国市场预售。

Taycan Cross Turismo 数据对比







车型 Taycan 4 Taycan 4S Taycan Turbo Taycan Turbo S 电动机 永磁同步电机 永磁同步电机 永磁同步电机 永磁同步电机 最大功率（kW） 280 360 460（500） 460（560） 最大马力（PS） 380 490 625（680） 625（761） 起步控制启动时功率（kW） 350 420 500 560 起步控制启动时扭矩（N·m） 500 650 850 1050 极速（km/h） 220 240 250 250 百公里加速 5.1秒 4.1 3.3 2.9 最长续航 WLTP（km） 456 452 452 419 美国参考价（美元）

92250

111650

154850

188950 直接换算为人民币（元） 596802

722308

1001786

1222393



值得一提的是，用户可以选择两种电池组：标准的 Performance 电池（充电速率最高为 225 kW，79.2 kWh）或 Performance Performance Plus 电池（93.4 kWh，270 kW，可在电池组中充电），如果使用 11kW 的家用充电器从 0 到充满时需要 9 小时。

Taycan Cross Turismo 外观与保时捷在 2018 年日内瓦车展上展示的 Mission E Cross Turismo 概念车几乎相同。整体的风格样式差异在 C 柱以后才完全开始显现，纯种旅行车的样式，加上周边的防擦的装饰条，能够一般非铺装路面的行驶。

Taycan Cross Turismo 长 4974mm，宽 1967mm（不含后视镜），高 1409mm，轴距 2904mm。

Taycan Cross Turismo轮毂规格









车型 4 4S Turbo Turbo S 前轮规格 225/55 R 19 225/55 R 19 245/45 R 20 255/40 ZR 20 后轮规格 275/45 R 19 275/45 R 19 285/40 R 20 295/35 ZR 20

像轿车一样，该车型也拥有基础的娱乐系统，此外LED大灯、使用热泵的双区空调，多功能运动型方向盘均为标配。

Taycan 4/4S Cross Turismo 拥有 8 向电动调节座椅，Turbo 有 14 向电动调节座椅，Turbo S 则是 18 向，匹配双色内饰、后轮转向、Sport Chrono 套件以及保时捷电子模拟运动排气声浪，支持添加保时捷智能续航里程管理、转向助力增强、车道保持、保时捷创新巡航系统等。

此外，该车配备10.9 英寸中控屏以及 16.8 英寸仪表盘，辅以 8.4 英寸触摸屏，并且可以选配副驾驶的液晶屏，还拥有自适应空气悬架的全新高科技底盘，可轻松应对不同路况，标配的砾石模式“Gravel Mode”，提高在崎岖路面上行驶的适应性。

由于是国外发布，此处就不再提及更多细节，有感兴趣的小伙伴可自行关注。