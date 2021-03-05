今日惊蛰：春气萌动，雷惊百虫

IT之家 3 月 4 日消息 今日惊蛰，春气萌动，春雷始鸣，大自然又重新焕发生机。

IT之家了解到，惊蛰，又名 “启蛰”，意为惊醒蛰伏于地下越冬的蛰虫，是二十四节气中的第三个节气。惊蛰节气的标志性特征是春雷乍动、万物生机盎然。根据最新的天气预报，未来三天我国南方地区有大范围雷雨。

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惊蛰由来

历史上，惊蛰曾被称为启蛰，于《夏小正》中有“正月启蛰”的记载。另外，在现今的汉字文化圈中，日本仍然使用启蛰这个名称。

据史书记载，汉朝第六代皇帝汉景帝的讳为“启”，为了避讳而将启蛰的启字改为意思相近的惊字。同时，孟春正月的惊蛰与仲春二月节的“雨水”的顺序也被置换。同样的，“谷雨”与“清明”的顺次也被置换。

汉初以前 立春—启蛰—雨水—春分—谷雨—清明

汉景帝代 立春—雨水—惊蛰—春分—清明—谷雨

进入到唐代之后，“启”字的避讳已无必要，“启蛰”的名称又重新被使用。但由于也有不用惯的原因，大衍历再次使用了“惊蛰”一词，并沿用至今。

气候特点

进入到惊蛰以后，气候会发生明显的变化，气温回升、雨水增多。在农耕的地方，农民也逐渐开始忙碌起来。九九江南风送暖，融融翠野启春耕。

此时，一般情况下，我国除东北、西北地区仍是银妆素裹的冬日景象外，其他大部分地区平均气温已升到0℃以上，华北地区日平均气温为3—6℃，江南地区为8℃以上，而西南和华南还达10—15℃。

另外，长江流域大部地区已渐有春雷。我国南方大部分地区，常年雨水、惊蛰亦可闻春雷初鸣；而华北西北部除了个别年份以外，一般要到清明才有雷声，为我国南方大部分地区雷暴开始最晚的地区。

惊蛰养生

惊蛰过后万物复苏，是春暖花开的季节，同时却也是各种病毒和细菌活跃的季节。另一方面，惊蛰时节人体的肝阳之气渐升，阴血相对不足，养生应顺乎阳气的升发、万物始生的特点，使自身的精神、情志、气血也如春日一样舒展畅达，生机盎然。

从饮食方面来看，惊蛰时节饮食起居应顺肝之性，助益脾气，令五脏和平。宜多吃富含植物蛋白质、维生素的清淡食物，少食动物脂肪类食物。可多食鸭血、菠菜、芦荟、水萝卜、苦瓜、木耳菜、芹菜、油菜、山药、莲子、银耳等食物。

由于春季与肝相应，如养生不当则可伤肝。现代流行病学调查亦证实，惊蛰属肝病的高发季节。此外，诸如流感、流脑、水痘、带状疱疹、流行性出血热等在这一节气都易流行爆发，因此要严防此类疾病。

惊蛰习俗

祭白虎

祭白虎主要在广东一带。

在古人心目中，老虎是既可怕又可敬的动物。一方面它凶猛无比，能够辟邪，同时老虎是食肉动物，经常会残害家禽家畜和人。

广东人认为，蛰伏的动物被春雷惊醒后开始觅食，这时候白虎也会从山中出来觅食，为了保一年平安，就要在惊蛰这天祭白虎。

白虎一般用黄纸做成，身上带有黑纹，口有撩牙。做好的白虎放在神坛前，拜祭时，把涂有猪血的肥猪肉抹在老虎的嘴巴上，寓意“吃足油水，就不会张口伤人了”。

惊蛰吃梨

惊蛰还有吃梨的习俗。

惊蛰后天气明显变暖，人们容易口干舌燥、外感咳嗽。而梨子性寒味甘，有润肺止咳、滋阴清热的功效。这时吃梨，对身体很有滋养作用。

梨子的吃法很多，可以生吃、可以蒸、可以榨汁，如果咳嗽厉害，还可以用冰糖蒸梨。一方面要吃梨子，另一方面要尽量少吃刺激性的食物，比如辣椒、胡椒等。

打小人

在惊蛰这天，大概也和祭白虎相类，以防小人也在惊蛰那天出口伤人吧。

古时惊蛰当日，人们会手持清香、艾草，熏家中四角，以香味驱赶蛇、虫、蚊、鼠和霉味，久而久之，渐渐演变成不顺心者拍打对头人和驱赶霉运的习惯，亦即“打小人”的前身。