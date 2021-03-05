台积电拍卖 2021 年第二季度剩余产能，价格提高 15%-20%

IT之家3月5日消息 根据外媒 techspot 消息，尽管目前全球芯片短缺导致代工厂产能供不应求，但似乎台积电的订单并没有达到 100%，第二季度仍有剩余产能。消息人士爆料，台积电近日正在以拍卖方式出售其 2021 年 Q2 的剩余产能，最终成交价比平时高 15%-20%，但是中标企业的具体信息并没有曝光。

外媒表示，目前汽车厂商遭受芯片短缺的影响最大，许多车企此前已经宣布暂停生产，同时多个国家的政府也出台措施保障芯片供应。台积电本次拍卖剩余产能，中标者付出了前所未有 15%-20% 的溢价，可以间接反映出目前芯片短缺的严重程度。

外媒同时公布了目前全球主要的芯片代工厂的晶圆加工情况。其中，三星以每月 310 万片的产能位居首位，占比 14.7%；台积电的产能为每月 270 万片，占比 13.1%。其次是 DRAM 内存、NAND 制造商美光和海力士，产能占比约 9%，铠侠（前东芝）和英特尔位居第五和第六位，英特尔每月芯片产能为 88.4 万片。

IT之家获悉，台积电此前还计划将于今年完成 3nm 制程工艺的研发，2021 年下半年开始测试生产计划在 2022 年将 3nm 工艺的月产能扩大到 5.5 万片，预计最新的工艺将为苹果公司生产未来的 A17 芯片。