华为正式发布好望云服务

IT之家3月5日消息 昨日，好望云服务发布会在深圳举办。此次发布会上，华为机器视觉发布了好望云服务。

华为好望云服务围绕安全防范、生产管理、智慧运营等场景，通过好望视频管理、好望视频智能、好望开发平台、好望商城等智慧云服务，为政府、企业等用户提供智能原生的端云协同行业视频云服务解决方案。

据介绍，好望云服务的发布，实现了华为机器视觉 “1+3+N”战略的全面布局。“1”即软件定义摄像机；“3”即轻边缘、微边缘、好望云服务；“N”即智能算法、智能应用等软硬件生态。

此外，华为机器视觉总裁段爱国表示，好望云服务可提供以下四方面价值：

视频体验。通过超级编码技术，同等带宽下提供更清晰的视频画质；网络拥塞时视频体验更流畅；另外华为云拥有 2500 + 边缘云节点。

数据安全。好望云服务拥有华为云 80 + 项全球安全合规认证。

智能原生。好望云服务拥有业界唯一围绕视觉智能算法全生命周期管理的架构体系。

开放生态。通过智能场景化 API，可帮助 ISV 对接，按客户实际场景实现各种需求。

IT之家了解到，好望云服务将首先聚焦五大行业场景，助力智慧学校、智慧社区、智慧养殖、智慧工地、智慧连锁等云上数字化转型。