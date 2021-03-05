OPPO Band Style 手环将于 3 月 8 日在印度发布：可持续监测血氧

IT之家3月5日消息 根据 OPPO 印度地区官方推特账号消息，OPPO 将于当地时间 3 月 8 日 19:00 在印度地区发布 OPPO Band Style 智能手环，将支持持续监测血氧水平（SpO2）。

官方表示，此款手环将推出金属悬浮边框腕带款，外观更加简约精致，此外还有多种常规橡胶腕带可供选择。新款手环将支持睡眠时的呼吸状况评估功能，连续 8 小时共进行 28800 次血氧采样，用于排查睡眠呼吸暂停等疾病。

根据官方信息，OPPO Band Style 配备 1.1 英寸 AMOLED 显示屏，相比前代产品更亮、更大，效果也有了巨大提升。从官方图可以看出，手环厚度比较大，其背面的光学传感器并没有突出表面。金属框架版和普通版手环的本体并无区别，预计消费者后续可以单独购买金属框架腕带进行替换。

除此之外，手环还会提供 12 种运动模式，包括散步、跑步、骑自行车、瑜伽、游泳、羽毛球等，帮助用户监测和记录运动状况。

IT之家获悉，OPPO 还将于 3 月 8 日的发布会上发布 OPPO F19 Pro、F19 Pro + 两款手机。新产品将搭载联发科 Helio P95、天玑 800U 处理器，最高 8GB+128GB 存储。其中 F19 Pro 配备 4800 万像素主摄，搭载 4310mAh 电池，支持 30W VOOC 闪充；F19 Pro + 配备 6400 万像素主摄、4500mAh 电池，支持 50W 闪充。