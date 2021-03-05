高通发布 Snapdragon Sound 音频技术：aptX 支持 24bit/96kHz，蓝牙音频更抗干扰

IT之家3月5日消息 美国高通公司昨日正式发布了 Snapdragon Sound 音频技术，进一步完善无线音频的体验，从硬件、软件、无线连接等方面共同优化，目的是解决现有无线音频的最主要问题，提升音质、连接稳定性并降低延迟。

Snapdragon Sound 技术将现有的 aptX 音频协议规格提升至 24-bit 96kHz，达到了与索尼 LDAC 一致的水平。此外，高通 Aqstic 技术还能保证手机外放扬声器的音量进一步提高，最高输出功率达 7.3W，并且没有破音现象。Aqstic 技术将使得手机支持 384kHz 32-bit PCM 音频以及 DSD 硬解，达到了独立 HiFi DAC 芯片的水平。

根据示意图，高通最新的 aptX 得益于 24-bit 96kHz 的音频规格，相比 A2DP 等协议大大提升了音频。此前的 aptX HD 协议最高规格仅支持 24-bit 48kHz，新版协议将信息量提升了一倍。

Snapdragon Sound 技术还将提升蓝牙语音通话的音质。aptX Voice 技术将语音通话的频率宽度提升至 32kHz，带来更加真实、清晰的人声，此外还支持降噪功能。官方表示，这项技术便于在大型呼叫中心等企业环境降低背景噪声，获得更好的体验。

Snapdragon Sound 技术还会进一步提升连接的稳定性，在地铁等人员密集的场所减少蓝牙音频的干扰，防止蓝牙耳机掉线。有了这项技术，即便在复杂的 WiFi、射频信号环境，蓝牙耳机的稳定性依旧十分可靠，不易受到干扰。

IT之家了解到，高通这项技术还将 aptX Adaptive 音频协议的延迟降低至 89 毫秒，而传统蓝牙音频的延迟高达 100-200 毫秒。高通表示，骁龙 888、高通最新的 QCC 系列蓝牙芯片以及 FastConnect 6900 无线芯片将支持 Snapdragon Sound 技术。