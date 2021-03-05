中国家电及消费电子博览会 AWE 2021 将于 3 月 23 日召开

IT之家3月5日消息 根据 @AWE 官方微博 消息，2021 年中国家电及消费电子博览会定于 2021 年 3 月 23-25 日召开，地点为中国国际进口博览会的举办场馆——上海虹桥国家会展中心（NECC），展会将以 15 万平方米展示规模，覆盖国家会展中心的六个场馆。

IT之家此前报道，此前 AWE2021 因上海疫情原因遭到了延期，组委会与上海市政府等多方共同努力，更换了场馆并确立的新的防疫方案。本届展会将有海尔、海信、TCL、索尼、博世等家电及消费电子巨头参展，主题为 “AWE 新十年 · 智竞未来”。

AWE2020 因新冠疫情去年取消举办，因此本届博览会将包含近两年来的创新产品以及技术解决方案，展示类别覆盖传统家电及消费电子制造产业、智慧家居、智能科技、3C 数码、核心零配件等。AI、5G、IoT 等技术的应用和创新会在本次博览会亮相；家电企业将从展示单一产品，向侧重呈现场景化的智慧全屋整体化解决方案发展。官方表示，AWE2021 更多家电产品将融入时尚元素，满足千禧一代用户对于家居审美的极致追求。

IT之家了解到，本届 AWE2021 开幕的当天晚上，将召开直播活动，进行产品推广以及带货。直播时间为 3 月 23 日 19:00-22:00。