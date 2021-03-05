魅族 18/Pro 没有微博专属小尾巴，官方致歉：为用户提供纯粹、私密、不被打扰的个人设备

IT之家 3 月 5 日消息 @魅族科技 今日发布了一则公告，因用户在使用魅族 18 和魅族 18 Pro 发布微博时没有小尾巴，而是显示来自 Flyme，对用户深表歉意。

魅族表示，微博小尾巴是一个巨大的曝光入口，但魅族还是选择将安装软件的权力交给用户。在手机行业，硬件 + 软件已经成为常态化的营收模式，但从魅族 18 系列开始，魅族决定彻底放弃互联网广告营收，为用户提供真正纯粹、私密、不被打扰的个人设备。

IT之家了解到，3 月 3 日魅族发布了魅族 18 和魅族 18 Pro，并宣布于 3 月 8 日开售。两款手机都运行 “0 广 0 推 0 预装”的 Flyme 9 安全纯净系统，自带应用均无任何形式的广告及干扰式运营内容，第三方应用默认禁止通知权限，不预装任何第三方应用。

魅族 18 Pro 搭载骁龙 888 芯片，采用 2K+/120Hz 柔性屏，采用八曲微弧设计；拥有 AR 全场景大师影像系统；内置 4500mAh 电池长续航，有线无线均为 40W，售价 4999 元起。

魅族 18 具有 6.2 英寸轻薄机身，搭载骁龙 888 平台，自称小屏满血旗舰；采用 2K+/120Hz 柔性屏；内置 4000mAh 超大容量电池，小屏同尺寸最强续航；拥有 6400W 全场景防抖影像系统，售价 4399 元起。